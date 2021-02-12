В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 12 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Клуб из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, имеет всего 9 очков в копилке, которые он насобирал за 12 матчей. В Западном дивизионе «Кингз» занимают восьмое место.

Последний раз «Лос-Анджелес» побеждал 25 и 27 января. В те дни «короли» разгромили «Сент-Луис» (6:3) и одержали верх над «Миннесотой» с минимальным разрывом (2:1).

Затем коллектив Тодда Маклеллана сыграл еще в пяти поединках, уступив в каждом. Сперва «монархи» влетели «Миннесоте» в их очередном матче (3:5).

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Позже «Лос-Анджелес» оказался слабее «Анахайма» (1:3), проиграл «Вегасу» (2:5; 3:4) и не справился «Сан-Хосе» в послематчевых бросках (3:3, 0:1).

«Сан-Хосе»

Другой коллектив из штата Калифорния принял участие в 11 поединках, в которых он сумел заработать 11 баллов. В зачете Западного дивизиона «изумрудные» идут седьмыми.

В отличие от «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе» разбавляет поражения редкими победами. В одном из матчей в конце января «рыбы» хлопнули «Миннесоту» (5:3).

А в следующем поединке ребята Боба Бугнера пару раз уступили «Колорадо» (3:7; 0:3). Далее «Шаркс» одержали верх над «Анахаймом» по буллитам (4:4, 2:0).

В другом матче против «уток» «Сан-Хосе» был слабее в послематчевых бросках (1:1, 1:2). А недавно «акулы» хлопнули «Лос-Анджелес» по буллитам (3:3, 1:0).

Прогноз

На победу «Лос-Анджелеса» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.52, а на победу «Сан-Хосе» — 2.31.

Между собой эти команды встретились в новом сезоне всего раз и устроили голевую перестрелку с шестью шайбами в основное время.

В очных матчах соперники часто играют результативно. В основном это связано с плохой защитой. Крупным счетом должен закончиться и предстоящий поединок, где «Кингз» попытаются взять реванш. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.85.