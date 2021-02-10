НХЛ. «Тампа» разгромила «Нэшвилл», «Даллас» проиграл «Чикаго»

«Оттава» — «Эдмонтон» 2:3

«Оттава» потерпела домашнее поражение от «Эдмонтона» со счетом 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Российский форвард «сенаторов» Евгений Дадонов отметился голом в третьем периоде. Для него это третья заброшенная шайба в этом сезоне. Также в этой встрече Никита Зайцев записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Голы: К. Браун — 2 (Зайцев, Ткачак), 0:26 — 1:0. Нерс — 5 (Арчибальд, Хайра), 4:11 — 1:1. Бушар — 1 (Хайра), 17:19 — 1:2. Бэрри — 2 (Чейссон, Шор), 23:53 — 1:3. Дадонов — 3 (Райлли, Мюррей), 41:20 — 2:3Вратари: Хегберг (Мюррей, 23:53, 58:47) — КоскиненШтраф: 2-4Броски: 42 (12+14+16) — 22 (12+3+7)

«Эдмонтон» выиграл пятый матч из последних шести. «Оттава» потерпела третье поражение подряд и 12 в 14 встречах сезона.

«Оттава» — «Эдмонтон»

«Флорида» — «Детройт» 2:1

«Флорида» дома обыграла «Детройт» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). В составе победителей отличились Александер Веннберг и Патрик Хернквист. Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 32. У проигравших шайбу забросил Филип Задина.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Детройт» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: Задина — 1 (Ларкин), 3:31 — 0:1. Веннберг — 2 (Юбердо, Хернквист), 15:54 — 1:1. Хернквист — 6 (бол., Экблад, Юбердо), 28:04 — 2:1Вратари: Бобровский — Грайсс (58:35)Штраф: 6-2Броски: 22 (9+10+3) — 32 (7+12+13)

«Ред Уингз» потерпели девятое поражение в последних 10 матчах.

«Флорида» — «Детройт»

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 1:6

«Тампа» на выезде разгромила «Нэшвилл» со счетом 6:1 (3:1, 0:0, 3:0). В составе победителей по 3 очка набрали Стивен Стэмкос (2+1), а также Брэйден Пойнт и Михаил Сергачев, оформившие по ассистентскому хет-трику каждый. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 32 броска из 33. Форвард Александр Волков сделал голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (1:3, 0:0, 0:3) Голы: Гримальди — 2 (Мэлоун, Ярнкрок), 4:43 — 1:0. Стэмкос — 6 (Пойнт, Сергачев), 11:28 — 1:1. Палат — 5 (бол., Стэмкос, Пойнт), 12:31 — 1:2. Жозеф — 3 (Сергачев, Марун), 14:03 — 1:3. Гурд — 4 (Сергачев, Хедман), 46:40 — 1:4. Стэмкос — 7 (бол., Пойнт, Палат), 54:34 — 1:5. Жозеф — 4 (бол., Хедман, Волков), 56:19 — 1:6Вратари: Сарос — ВасилевскийШтраф: 22-10Броски: 33 (11+10+12) — 30 (11+10+9)

«Молнии» закрепились на первом месте в Центральном дивизионе с 19 очками, «Нэшвилл» остался седьмым (10 очков).

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»

«Даллас» — «Чикаго» 1:2 ОТ

«Чикаго» в овертайме обыграл «Даллас» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Решающую шайбу на третьей минуте овертайма забросил швейцарский нападающий Пиус Зутер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Чикаго» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Хинтс — 3 (Робертсон), 4:57 — 1:0. Янмарк — 5 (бол., Кубалик, Курашев), 34:04 — 1:1. Зутер — 5 (Хагель, Ланкинен), 62:15 — 1:2Вратари: Эттингер — ЛанкиненШтраф: 8-4Броски: 35 (10+13+10+2) — 29 (9+8+10+2)

«Ястребы» вышли на третье место в Центральном дивизионе с 15 очками, «Даллас» опустился на шестую позицию (13 очков).

«Даллас» — «Чикаго»

«Калгари» — «Виннипег» 3:2

«Калгари» вырвал победу у «Виннипега» (3:2) благодаря решающей шайбе за полторы минуты до конца матча нападающим «Флэймс» Элиасом Линдхольмом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Голы: Элерс — 7 (бол., Пионк, Копп), 23:23 — 0:1. Манджапане — 3 (Баклунд, Лучич), 25:31 — 1:1. Фрейз — 1 (Вялимяки, Лейво), 33:34 — 2:1. Элерс — 8 (Шайфли, Копп), 35:45 — 2:2. Линдхольм — 4 (бол., Андерссон, Ткачак), 58:18 — 3:2Вратари: Маркстрем — Хеллебайк (58:41)Штраф: 4-4Броски: 29 (11+7+11) — 27 (10+9+8)

«Калгари» поднялся на пятое место в Северном дивизионе, «Виннипег» остался четвертым.

«Вегас» — «Анахайм» 5:4

«Вегас» победил «Анахайм» благодаря шайбе Зак Уайтклауда — 5:4 (2:0, 2:1, 1:3).

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Анахайм» — 5:4 (2:0, 2:1, 1:3) Голы: Стивенсон — 4 (Стоун, Коглан), 10:56 — 1:0. Маршессо — 3 (Смит, Карлссон), 18:52 — 2:0. Так — 4 (Гласс), 22:39 — 3:0. Лундестрем — 2 (Комтуа, Хаттон), 23:38 — 3:1. Руа — 1 (Гласс, Теодор), 36:42 — 4:1. Терри — 2 (Шаттенкирк, Линдхольм), 45:02 — 4:2. Хенрик — 3 (Терри), 47:23 — 4:3. Гетцлаф — 1 (бол., Ракелль, Шаттенкирк), 49:59 — 4:4. Уайтклауд — 2 (Каррье, Стивенсон), 56:04 — 5:4Вратари: Флери — Миллер (58:03)Штраф: 9-7Броски: 31 (10+9+12) — 23 (6+9+8)

«Вегас» лидирует в Западном дивизионе с 8 победами и 2 поражениями, «Анахайм» занимает пятую строчку с 5 победами и 9 поражениями.

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 3:4 Б

«Сан-Хосе» в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес» — 4:3 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал канадский нападающий «акул» Логан Кутюр.Также первым набранным очком в НХЛ отметился российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Майер — 2 (Донато, Шимек), 1:20 — 0:1. Кутюр — 6 (Марло, Кныжов), 17:48 — 0:2. Копитар — 3 (Иафалло, Браун), 27:00 — 1:2. Браун — 5 (бол., Кемпе, Даути), 37:54 — 2:2. Браун — 6 (Иафалло), 50:45 — 3:2. Кейн — 4 (Кутюр, Бернс), 59:15 — 3:3Победный буллит: КутюрВратари: Петерсен — Джонс (17:38 — 17:48, 57:59 — 59:15)Штраф: 4-8Броски: 27 (4+12+10+1) — 40 (12+9+11+8)

«Шаркс» находятся на седьмом месте в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» — последний.