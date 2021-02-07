В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 7 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадский клуб из провинции Альберта имеет на своем счету 9 очков, добытых в 10 поединках. В таблице Северного дивизиона он находится на шестом месте.

Пару недель назад «Калгари» настигла неприятная серия из трех поражений, в ходе которой «огоньки» уступили «Торонто» (2:3; 3:4) и «Монреалю» (2:4).

Но позже «Флеймз» выпутались из этой полосы благодаря победе над «Монреалем» (2:0). Затем команда Джеффа Уорда обыграла «Виннипег» по буллитам (3:3, 2:1).

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В другой встрече с «Джетс» «Калгари» уступил с минимальным разрывом (2:3), а в последней игре «огоньки» были разгромлены «Виннипегом» (1:4).

«Эдмонтон»

Другой канадский клуб из провинции Альберта в зачете Северного дивизиона расположился на четвертом месте. За 12 матчей он сумел заработать 12 очков.

Последний гостевой поединок «Эдмонтон» провел 27 января. Тогда «Ойлерз» встретились с «Виннипегом». Их результативный матч закончился для «нефти» поражением (4:6).

Четыре последних встречи подопечные Дэйва Типпетта провели в родных стенах. Сперва на арене «Роджерс Плейс» хозяева влетели «Торонто» (3:4).

А после поражения от «листочков» «Эдмонтон» сумел взять у них реванш в дополнительное время (4:3). В паре недавних матчей «Ойлерз» победили «Оттаву» (8:5; 4:2).

Прогноз

На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.68, а на победу «Эдмонтона» — 2.58.

«Эдмонтон» сейчас самая пропускающая команда Северного дивизиона. В 12 играх в его сетку успело влететь 43 шайбы. Но у «Калгари» худшая атака.

«Огоньки» сейчас не в той форме, чтобы громить гостей такого уровня. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» меньше 3.5 с коэффициентом 1.63.