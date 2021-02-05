НХЛ. Ассистентские хет-трики Радулова и Панарина, шайбы Овечкина, Бучневича и Свечникова

«Торонто» — «Ванкувер» 7:3

Хет-трик Спеццы принес «Торонто» разгромную домашнюю победу над «Ванкувером» со счетом 7:3 (2:1, 3:1, 2:1). «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 7:3 (2:1, 3:1, 2:1) Голы: Мэттьюс — 7 (Маззин, Марнер), 2:56 — 1:0. Пирсон — 4 (Петтерссон, Хегландер), 6:24 — 1:1. Спецца — 2 (бол., Райлли, Нюландер), 10:15 — 2:1. Мэттьюс — 8 (Марнер, Хаймэн), 23:04 — 3:1. Хорват — 6 (Миллер, Бозер), 23:26 — 3:2. Спецца — 3 (Петан, Бойд), 28:44 — 4:2. Таварес — 5 (Нюландер, Райлли), 37:56 — 5:2. Спецца — 4 (Нюландер, Маззин), 44:34 — 6:2. Миллер — 3 (бол., Хьюз), 48:14 — 6:3. Марнер — 6 (Богосян, Бойд), 51:37 — 7:3Вратари: Андерсен — ДемкоШтраф: 11-15Броски: 37 (12+11+14) — 19 (6+8+5)

«Торонто» с 17 очками лидирует в Северном дивизионе, «Ванкувер» (12) — пятый.

«Торонто» — «Ванкувер»

«Рейнджерс» — «Вашингтон» 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду переиграл «Вашингтон» со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Капитан гостей Александр Овечкин забил гол. В составе столичного клуба отличился и Карл Хагелин. В составе победителей нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Павел Бучневич забил гол.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: Стром — 3 (Фокс, Панарин), 1:41 — 1:0. Битетто — 1 (Руни), 29:15 — 2:0. Хагелин — 1 (Хэтэуэй, Сгарбосса), 38:57 — 2:1. Стром — 4 (Панарин, Какко), 47:55 — 3:1. Овечкин — 3 (Бэкстрем), 51:01 — 3:2. Бучневич — 3 (п.в., Зибанежад, Панарин), 59:33 — 4:2Вратари: Шестеркин — Ванечек (58:23 — 59:33)Штраф: 17-13Броски: 31 (15+8+8) — 33 (8+14+11)

«Вашингтон» с 15 очками идет на третьем месте в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» — шестой (10 баллов).

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

«Монреаль» — «Оттава» 2:3

«Оттава» прервала серию поражений из девяти поражений подряд, обыграв в гостях «Монреаль» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

Российские игроки «Сенаторз» Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов, а также их соотечественник из «Канадиенс» Александр Романов, результативными действиями не отличились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Голы: Галлахер — 5 (Татар, Дано), 10:31 — 1:0. Шабо — 3 (Тирни, Штюцле), 19:21 — 1:1. Штюцле — 4 (бол., Батерсон, Шабо), 19:39 — 1:2. К. Браун — 1 (Бреннстрем, Штюцле), 28:12 — 1:3. Андерсон — 7 (мен., Дано), 58:31 — 2:3Вратари: Прайс (58:46 — 59:35) — МюррейШтраф: 15-15Броски: 38 (12+8+18) — 22 (9+8+5)

С 16 очками «Монреаль» идет на втором месте в Северном дивизионе, «Оттава» — последняя (пять баллов).

«Монреаль» — «Оттава»

«Флорида» — «Нэшвилл» 5:6 ОТ

«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в овертайме — 5:6 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 0:1).

Автором победного гола стал Филип Форсберг, на счету которого в этом матче дубль. У «Пантерз» Джонатан Юбердо отметился хет-триком.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нэшвилл» — 5:6 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 0:1) Голы: Юбердо — 2, 1:28 — 1:0. Форсберг — 5 (бол., Эллис, Джохансен), 9:02 — 1:1. Юбердо — 3 (Нутиваара, Хернквист), 10:09 — 2:1. Ярнкрок — 2 (Форсберг), 15:48 — 2:2. Экблад — 3 (бол., Барков, Юбердо), 20:54 — 3:2. Дюшен — 1 (Форсберг, Гранлунд), 26:50 — 3:3. Барков — 3 (бол., Юбердо, Яндл), 28:01 — 4:3. Юбердо — 4, 35:54 — 5:3. Йоси — 2 (Экхольм, Форсберг), 57:54 — 5:4. Дюшен — 2 (бол., Казинс, Хаула), 59:03 — 5:5. Форсберг — 6 (Арвидссон), 64:00 — 5:6Вратари: Бобровский — Сарос (Ринне, 40:00, 57:27 — 57:54, 58:22 — 59:03)Штраф: 8-6Броски: 36 (14+10+11+1) — 41 (14+10+16+1)

«Флорида» с 12 очками находится на третьем месте в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с десятью баллами — седьмой.

«Флорида» — «Нэшвилл»

«Коламбус» — «Даллас» 4:3

«Коламбус» прервал серию из двух поражений, обыграв дома «Даллас» со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

В составе гостей Александр Радулов сделал три голевые передачи. Денис Гурьянов отметился результативной передачей. У хозяев площадки Михаил Григоренко отдал голевой пас.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Даллас» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) Голы: Бьоркстранд — 4 (Григоренко, Джонс), 2:23 — 1:0. Рословик — 1 (Робинсон, Веренски), 16:59 — 2:0. Хинтс — 2 (бол., Гурьянов, Радулов), 21:18 — 2:1. Лайне — 3 (Доми, Тексье), 27:50 — 3:1. Дикинсон — 2 (Радулов, Хейсканен), 37:42 — 3:2. Аткинсон — 2 (Бьоркстранд, Рословик), 43:42 — 4:2. Бенн — 3 (Радулов, Павелски), 51:01 — 4:3Вратари: Корписало — Худобин (58:11 — 58:18, 58:41)Штраф: 6-6Броски: 25 (9+8+8) — 28 (12+9+7)

«Коламбус» с 13 очками идет на втором месте в Центральном дивизионе, «Даллас» с 11 баллами находится на шестой строке там же.

«Коламбус» — «Даллас»

«Виннипег» — «Калгари» 4:1

«Виннипег» на своем льду разгромил «Калгари» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Калгари» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Голы: Манджапане — 2 (Вялимяки), 19:04 — 0:1. Эпплтон — 2 (Лаури, Перро), 23:31 — 1:1. Коннор — 7, 33:59 — 2:1. Шайфли — 5 (Пионк, Перро), 39:09 — 3:1. Эпплтон — 3 (п.в., Перро), 58:38 — 4:1Вратари: Хеллебайк — Маркстрем (57:27 — 58:38)Штраф: 8-6Броски: 27 (10+11+6) — 24 (11+7+6)

«Джетс» одержали вторую победу кряду. «Флэймз» потерпели второе поражение подряд.

«Виннипег» — «Калгари»

«Сент-Луис» — «Аризона» 3:4

«Аризона» на выезде победила «Сент-Луис» со счетом 4:3 (2:0, 1:0, 1:3).

По два очка у победителей набрали Кристиан Дворак (1+1), Конор Гарланд (1+1) и Джордан Истерли (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 3:4 (0:2, 0:1, 3:1) Голы: Питлик — 2 (Каджула, Дворак), 9:32 — 0:1. Шмолц — 5 (Гарлэнд, Истерли), 17:48 — 0:2. Гарлэнд — 4 (Димерс, Истерли), 25:18 — 0:3. Хоффман — 3 (Краг, Шенн), 56:45 — 1:3. Дворак — 6 (п.в.), 57:46 — 1:4. О`Райлли — 3 (Шворц, Перрон), 58:49 — 2:4. Хоффман — 4 (Перрон, Краг), 59:35 — 3:4Вратари: Биннингтон, 0:00, 55:00 — 56:45, 57:07 — 57:46, 58:10 — 58:49, 59:07) — РаантаШтраф: 4-8Броски: 41 (9+16+16) — 30 (15+10+5)

«Койоты» находятся на шестом месте в Западном дивизионе с 9 очками, у «Сент-Луиса» 15 очков и вторая позиция.

«Сент-Луис» — «Аризона»

«Чикаго» — «Каролина» 6:4

«Чикаго» на своем льду обыграл «Каролину» со счетом 6:4 (3:1, 0:2, 3:1).

Российский легионер «Харрикейнс» Андрей Свечников набрал два (1+1) очка. У хозяев по три очка заработали Патрик Кейн (1+2) и Доминик Кубалик (1+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Каролина» — 6:4 (3:1, 0:2, 3:1) Голы: Ахо — 2 (Хэмилтон, Свечников), 1:15 — 0:1. Янмарк — 4 (бол., Кубалик, Курашев), 3:17 — 1:1. Кубалик — 3 (бол., Боден, Янмарк), 14:43 — 2:1. Шоу — 2 (бол., Кейн, Кубалик), 19:53 — 3:1. Нидеррайтер — 4 (Нечас, Славин), 20:42 — 3:2. Свечников — 6 (Хэмилтон), 20:50 — 3:3. Кейн — 6 (Седерберг), 42:41 — 4:3. Макгинн — 2 (Ахо, Пеши), 45:25 — 4:4. Дебринкэт — 3 (Зутер, Кейн), 52:22 — 5:4. Дебринкэт — 4 (п.в., Кейн), 59:47 — 6:4Вратари: Ланкинен — Раймер (58:35 — 59:47)Штраф: 8-10Броски: 35 (13+9+13) — 34 (5+17+12)

«Чикаго» находится на пятом месте в Центральной дивизионе, «Каролина» — четвертая, у обеих команд по 12 очков.