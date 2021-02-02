В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Коллектив из Нью-Йорка пока является слабейшим представителем Восточного дивизиона. Сейчас он имеет 6 очков на счету и занимает последнее место.

Первая и единственная победа «Рейнджерс» в основное время была добыта командой 17 января. В тот вечер «синерубашечники» разбили «Айлендерс» (5:0).

В следующих четырех матчах подопечные Дэвида Куинна только проигрывали. Сперва «рейнджеры» уступили «Нью-Джерси» (3:4), после чего было поражение от «Питтсбурга» по буллитам (3:3, 1:2).

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Затем «Рейнджерс» влетели «пингвинам» в основное время (2:3) и проиграли «Баффало» (2:3). Вторую встречу с «Себс» нью-йоркский клуб затащил в овертайме (3:2). А в последнем матче хоккеисты с Манхэттена снова уступили «Питтсбургу» в добавочном периоде (4:5).

«Питтсбург»

Клуб из Питтсбурга, штат Пенсильвания, провел в «регулярке» девять матчей, в ходе которых он заработал 11 очков. В Восточном дивизионе команда занимает четвертое место.

После двух провальных игр с «Филадельфией» «Питтсбург» выстрелил четырьмя матчами без поражений. Все началось с поединков против «Вашингтона», в которых «Пенс» победили по буллитам (3:3, 1:0) и в овертайме (5:4).

Затем подопечные Майка Салливана сразились с «Рейнджерс». В паре матчей «пингвины» победили в серии буллитов (3:3, 2:1) и в основное время (3:2).

Позже «Питтсбург» дважды проиграл «Бостону». Уступили «пингвины» в дополнительное время (2:3) и в ходе часа поединка (1:4). А еще в одной встрече с «Рейнджерс» «Пенс» оказались сильнее в добавочном периоде (5:4).

Прогноз и ставка

Победа «Рейнджерс» в предстоящем матче оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Питтсбурга» — 2.45.

На старте сезона клуб с Манхэттена неожиданно идет последним. Однако по составу и игре в атаке коллектив Дэвида Куинна выглядит перспективно.

В текущем сезоне «рейнджеры» обязательно покажут себя во всей красе. И в предстоящем матче хозяева имеют все шансы на то, чтобы отобрать очки у «Питтсбурга». Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1.60.