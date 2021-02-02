ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конкурентам не удалось дестабилизировать Лионеля МессиНе злите Месси. Конкурентам не удалось дестабилизировать «Барселону» «Лидс» не пустил «Лестер» на второе место«Лидс» показал силу «Лестера» без Варди и Ндиди «Эдмонтон»НХЛ. Шесть ассистов Драйзайтля, передачи Капризова, Радулова и Худобина
  • 13:09
    • СМИ: «Спартак» ищет новую команду для Педро Роши
  • 07:32
    • СМИ: «Спартак» близок к возвращению Промеса
  • 00:53
    • Голы Месси и Гризманна принесли «Барселоне» победу над «Атлетиком»
  • 21:23
    • «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм», Салах забил два мяча
  • 14:16
    • В СМИ попала копия контракта Месси с «Барселоной», за четыре года аргентинец заработал полмиллиарда евро
  • 00:41
    • Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону»
  • 00:11
    • «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Брайтону»
    Все новости спорта

    Возьмут ли «Рейнджерс» реванш у «Питтсбурга»?

    «Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз и ставка
    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 02 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Рейнджерс»

    Коллектив из Нью-Йорка пока является слабейшим представителем Восточного дивизиона. Сейчас он имеет 6 очков на счету и занимает последнее место.

    Первая и единственная победа «Рейнджерс» в основное время была добыта командой 17 января. В тот вечер «синерубашечники» разбили «Айлендерс» (5:0).

    В следующих четырех матчах подопечные Дэвида Куинна только проигрывали. Сперва «рейнджеры» уступили «Нью-Джерси» (3:4), после чего было поражение от «Питтсбурга» по буллитам (3:3, 1:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Затем «Рейнджерс» влетели «пингвинам» в основное время (2:3) и проиграли «Баффало» (2:3). Вторую встречу с «Себс» нью-йоркский клуб затащил в овертайме (3:2). А в последнем матче хоккеисты с Манхэттена снова уступили «Питтсбургу» в добавочном периоде (4:5).

    «Питтсбург»

    Клуб из Питтсбурга, штат Пенсильвания, провел в «регулярке» девять матчей, в ходе которых он заработал 11 очков. В Восточном дивизионе команда занимает четвертое место.

    После двух провальных игр с «Филадельфией» «Питтсбург» выстрелил четырьмя матчами без поражений. Все началось с поединков против «Вашингтона», в которых «Пенс» победили по буллитам (3:3, 1:0) и в овертайме (5:4).

  • НХЛ. Шесть ассистов Драйзайтля, передачи Капризова, Радулова и Худобина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля
  • Сегодня

    • Затем подопечные Майка Салливана сразились с «Рейнджерс». В паре матчей «пингвины» победили в серии буллитов (3:3, 2:1) и в основное время (3:2).

    Позже «Питтсбург» дважды проиграл «Бостону». Уступили «пингвины» в дополнительное время (2:3) и в ходе часа поединка (1:4). А еще в одной встрече с «Рейнджерс» «Пенс» оказались сильнее в добавочном периоде (5:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рейнджерс» в предстоящем матче оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Питтсбурга» — 2.45.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    На старте сезона клуб с Манхэттена неожиданно идет последним. Однако по составу и игре в атаке коллектив Дэвида Куинна выглядит перспективно.

    В текущем сезоне «рейнджеры» обязательно покажут себя во всей красе. И в предстоящем матче хозяева имеют все шансы на то, чтобы отобрать очки у «Питтсбурга». Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1.60.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Уотфорд — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Морейренше — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атланта — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Джокович — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Соболенко — Канепи
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»
  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
    • 07:22 28/01/2021     Жозеп Мария Бартомеу
  • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?
    • 16:50 27/01/2021     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить
    • 08:48 27/01/2021
    «Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч 02.02.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры