НХЛ. Шесть ассистов Драйзайтля, передачи Капризова, Радулова и Худобина

«Баффало» — «Нью-Джерси» 3:5

«Нью-Джерси» одержал выездную победу над «Баффало» со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).

По дублю в составе победителей сделали нападающие Майкл Маклеод и Майлс Вуд. Отметим, что в составе «Дьяволов» дебютировал нападающий Михаил Мальцев. Для россиянина эта игра стала первой в НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нью-Джерси» — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) Голы: Маклеод — 2 (Суббан, Мюррей), 0:20 — 0:1. Юнссон — 2 (Братт, Смит), 19:43 — 0:2. Лазар — 3 (Ристолайнен, Маккейб), 34:11 — 1:2. Далин — 1 (бол., Улофссон, Айкел), 35:23 — 2:2. Вуд — 4 (Куокканен), 39:59 — 2:3. Ристолайнен — 2 (бол., Улофссон, Айкел), 43:53 — 3:3. Маклеод — 3 (Вуд, Бастиан), 50:40 — 3:4. Вуд — 5 (п.в., Заха, Сиверсон), 59:52 — 3:5Вратари: Хаттон (57:55 — 59:52) — КомриШтраф: 6-8Броски: 33 (9+15+9) — 37 (11+14+12)

«Сейбрз» с 10 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе. «Дэвилз» находятся на пятой позиции Восточного дивизиона (10 очков).

«Баффало» — «Нью-Джерси»

«Каролина» — «Даллас» 4:3 Б

«Каролина» в серии буллитов переиграла «Даллас» — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 2:1).

Победный буллит реализовал Винсент Трошек. Форвард Александр Радулов и вратарь Антон Худобин отметились результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Даллас» — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 2:1) Голы: Стаал — 1 (бол., Хэмилтон, Ахо), 1:58 — 1:0. Олексяк — 2 (Бенн), 27:47 — 1:1. Макгинн — 1 (мен., Стаал, Шей), 36:32 — 2:1. Кольяно — 2 (Комо, Хейсканен), 47:38 — 2:2. Бенн — 1 (Радулов, Худобин), 52:00 — 2:3. Нидеррайтер — 3 (Пеши), 57:25 — 3:3Победный буллит: ТрочекВратари: Раймер — ХудобинШтраф: 10-10Броски: 40 (12+15+10+3) — 29 (3+9+12+5)

«Каролина» с 10 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 9 очками — на четвертой строчке.

«Каролина» — «Даллас»

«Детройт» — «Флорида» 2:3

«Флорида» на выезде обыграла «Детройт» со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

На шайбы Дилана Ларкина и Энтони Манты гости ответили точными бросками Патрика Хернквиста, Аарона Экблада и Картера Верхаге.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) Голы: Ларкин — 4 (Смит), 4:12 — 1:0. Хернквист — 5 (бол., Юбердо, Яндл), 22:03 — 1:1. Экблад — 2 (бол., Яндл, Юбердо), 35:04 — 1:2. Верхэге — 5 (Барков, Нутиваара), 48:09 — 1:3. Манта — 3 (Райан, Гронек), 58:12 — 2:3Вратари: Грайсс (56:28 — 58:12, 58:44) — ДридгерШтраф: 10-8Броски: 34 (13+9+12) — 30 (6+18+6)

«Флорида» с 11 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 6 очками — на восьмой строчке.

«Детройт» — «Флорида»

«Чикаго» — «Коламбус» 3:1

«Чикаго» дома обыграл «Коламбус», прервав серию из трех поражений — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

Российский защитник «Блэкхокс» Никита Задоров, а также его соотечественники Владислав Гавриков и Михаил Григоренко из «Блю Джекетс» очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Коламбус» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Голы: Курашев — 3 (Кейн, Янмарк), 12:32 — 1:0. Дженнер — 3 (Рословик, Фоуди), 17:28 — 1:1. Зутер — 4, 47:41 — 2:1. Кейн — 4 (Курашев), 53:40 — 3:1Вратари: Ланкинен — Мерзликинс (55:48 — 15:51, 57:04)Штраф: 6-6Броски: 36 (7+16+13) — 33 (11+10+12)

«Чикаго» с 9 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 11 очками — на второй строчке.

«Чикаго» — «Коламбус»«Чикаго» — «Коламбус»

«Филадельфия» — «Айлендерс» 4:3 ОТ

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Айлендерс» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0).

Автором победной шайбы стал Кевин Хейз, ассистировали ему Клод Жиру и Иван Проворов. Для россиянина это очко стало 7-м (2+5) в сезоне и 140-м (45+95) в регулярных чемпионатах. Также в составе «Филадельфии» хет-триком отметился Джоэль Фараби.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) Голы: Фэраби — 3 (ван Римсдайк), 18:42 — 1:0. Ледди — 1 (бол., Бэйли, Пажо), 20:38 — 1:1. Фэраби — 4 (ван Римсдайк, Санхейм), 22:19 — 2:1. Фэраби — 5 (Майерс, ван Римсдайк), 35:52 — 3:1. Бэйли — 1 (Пулок, Барзал), 41:03 — 3:2. Барзал — 4 (Ли), 46:27 — 3:3. Хэйс — 5 (бол., Жиру, Проворов), 64:22 — 4:3Вратари: Эллиотт — СорокинШтраф: 12-8Броски: 29 (6+12+7+4) — 36 (13+9+10+4)

«Филадельфия» с 15 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 8 очками — на седьмой строчке.

«Чикаго» — «Коламбус»«Филадельфия» — «Айлендерс»

«Анахайм» — «Сент-Луис» 1:4

«Анахайм» на своем льду уступил «Сент-Луису» со счетом 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).

Дубль оформил Брэйден Шенн, еще по шайбе забросили Самуэль Блэз и Колтон Парайко. Хозяева ответили точным броском Якоба Сильверберга.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Голы: Сильверберг (Гецлаф, Линдхольм), 04:54 — 1:0; Шенн (Фолк, Крюг), 30:13 — 1:1; Бле (Хоффман, Томас), 34:59 — 1:2; Шенн (О’Райлли, Перрон), 41:07 — 1:3; Парэйко, 42:17 — 1:4

«Сент-Луис» с 13 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 8 очками — на шестой строчке.

«Анахайм» — «Сент-Луис»

«Миннесота» — «Колорадо» 4:3 ОТ

Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Автором победной шайбы стал Юнас Бродин. В составе победителей дублем отметился Виктор Раск, еще одна шайба на счету Джордана Гринвея. У «Эвеланш» по голу забили Йоонас Донской, Кейл Макар и Брэндон Саад. Российский нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Донской — 5 (Маккиннон, Ландескуг), 4:33 — 0:1. Гринуэй — 2 (Эрикссон Эк, Хартман), 16:19 — 1:1. Раск — 2 (Сперджен, Сутер), 21:28 — 2:1. Макар — 1 (Маккиннон, Жирар), 23:31 — 2:2. Саад — 5 (Кадри), 47:09 — 2:3. Раск — 3 (Капризов), 52:34 — 3:3. Бродин — 2 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 60:18 — 4:3Вратари: Тэлбот — МискаШтраф: 8-6Броски: 33 (10+11+11+1) — 25 (8+7+10+0)

«Миннесота» с 12 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 13 очками — на второй строчке.

«Миннесота» — «Колорадо»

«Эдмонтон» — «Оттава» 8:5

«Эдмонтон» нанес «Оттаве» восьмое поражение подряд в этом сезоне, выиграв дома со счетом 8:5 (5:3, 3:0, 0:2).

Одним из главных героев матча стал форвард победителей Леон Драйзайтль, который отдал шесть голевых передач, его партнер Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очков. Российские игроки «Сенаторз» Артем Зуб и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Оттава» — 8:5 (5:3, 3:0, 0:2) Голы: Кахун — 2 (Драйзайтль), 0:08 — 1:0. Нил — 1 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:15 — 2:0. Уайт — 1 (Дадонов, Пол), 5:38 — 2:1. Бэрри — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:20 — 3:1. Нил — 2 (Террис), 9:42 — 4:1. Ньюджент-Хопкинс — 5 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 13:42 — 5:1. Ткачак — 3 (К. Браун, Зуб), 16:06 — 5:2. Батерсон — 1 (бол., Райлли, Ткачак), 17:38 — 5:3. Макдэвид — 8 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 20:42 — 6:3. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 31:31 — 7:3. Ямамото — 4 (Драйзайтль, Бэрри), 39:43 — 8:3. Штюцле — 2 (бол., Уайт, Норрис), 48:08 — 8:4. Уотсон — 3 (Гудбрэнсон, Тирни), 48:55 — 8:5Вратари: Скиннер — Мюррей (Хегберг, 7:20)Штраф: 10-10Броски: 31 (12+14+5) — 38 (14+12+12)

«Эдмонтон» с 10 очками знанимает пятое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 3 очками — на седьмой строчке.