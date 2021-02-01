В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет в «Хонда Центре» 1 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Анахайм» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Коллектив из Анахайма, штат Калифорния, в девяти играх «регулярки» заработал 8 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает шестое место.

Первую победу «Анахайм» сумел одержать 19 января. В домашней игре с «Миннесотой» «утки» все решили благодаря единственному голу (1:0).

А во второй встрече с «дикарями» «кряквы» проиграли (2:3). Поражением для команды Далласа Экинса закончился и поединок против «Колорадо» в овертайме (2:3). В следующем матче с «Эвс» «утки» взяли реванш (3:1).

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Позже «Анахайм» дважды встретился с «Аризоной». Сперва в Глендейле команда Далласа Экинса победила (0:1), а затем потерпела поражение (2:3). В последнем поединке «Анахайм» был растоптан «Сент-Луисом» (1:6).

«Сент-Луис»

Сыграв в восьми встречах, команда из Сент-Луиса, штат Миссури, заработала 11 очков, чего хватает для третьего места в таблице Западного дивизиона.

На старте сезона «Сент-Луис» разгромил «Колорадо» (4:1), после чего и сам попал под каток «Эвс» (0:8). А в третьем матче «регулярки» «ноты» одержали верх над «Сан-Хосе» (5:4).

Но уже в следующей встрече ребята Крейг Беруби уступили «Шаркс» по буллитам (1:1, 0:1). Позже «музыканты» зарубились с «Лос-Анджелесом» и обыграли «Кингз» в первом поединке (4:2).

Во второй их дуэли «Сент-Луис» был слабее (3:6). Затем команда Беруби хлопнула «Вегас» в послематчевых бросках (4:4, 2:1), а в недавней игре она разнесла «Анахайм» (6:1).

Прогноз и ставка

Победа «Анахайма» в предстоящем матче оценивается в 3.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Сент-Луиса» — 2.03.

«Кряквы» имеют на данный момент самую бедную атаку в Западном дивизионе. В девяти играх они забросили всего 15 шайб.

Для матчей против клуба из тройки лидеров это не может быть серьезной угрозой. Наши прогноз и ставка — победа «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 1.69.