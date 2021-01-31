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    НХЛ. Овечкин принес победу «Вашингтону» над «Бостоном», «Колорадо» разгромил «Миннесоту»

    Обзор матчей НХЛ

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    Александр Овечкин
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    Состоялись матчи очередного игрового дня НХЛ. Звездный час Овечкина в матче с «Бостоном», разгром «Миннесоты» в матче с «Колорадо» и многое другое в нашем обзоре.

    «Вашингтон» — «Бостон» 4:3 ОТ

    «Кэпиталз» в овертайме обыграли «Бостон» со счетом 4:3 ОТ. Команда продолжает свою победную серию.

    Победную шайбу забросил Александр Овечкин, который также стал первой звездой поединка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Бэкстрем — 5, 18:06 — 1:0. ван Римсдайк — 1 (Диллон, Бэкстрем), 25:22 — 2:0. Паник — 1 (бол., Уилсон, Овечкин), 30:03 — 3:0. Ритчи — 4 (бол., Крейчи, Бержерон), 37:32 — 3:1. Маршан — 5 (Макэвой, Бержерон), 46:03 — 3:2. Макэвой — 1 (Пастрняк, Бержерон), 59:02 — 3:3. Овечкин — 2 (Бэкстрем, Карлсон), 60:28 — 4:3Вратари: Ванечек — Раск (58:37 — 59:02)Штраф: 8 — 2Броски: 23 (7+10+5+1) — 43 (19+15+9+0)

    После этой победы «Вашингтон» имеет 15 очков и продолжает лидировать на «Востоке». «Брюинс» отстают на 3 пункта и занимают 3 место.

    «Вашингтон» — «Бостон»

    «Детройт» — «Флорида» 2:3 ОТ

    В овертайме «Флорида» вырвала победу над «Детройтом» со счетом 3:2 ОТ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Флорида» — 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Барков — 2 (бол., Юбердо, Экблад), 3:06 — 0:1. Манта — 2 (Наместников, Хирозе), 15:02 — 1:1. Бертуцци — 5 (Ларкин, Стаал), 16:59 — 2:1. Яндл — 2 (бол., Хернквист, Барков), 19:59 — 2:2Вратари: Грайсс — БобровскийШтраф: 6 — 8Броски: 27 (12+9+5+1) — 26 (11+10+3+2)

    Голами у «Пантер» отметились Александр Барков, Кит Яндл и Алекси Хапониеми. За «Ред Уингз» забивали Энтони Манты и Тайлера Бертуцци. Россиянин Владислав Наместников сделал результативную передачу.

    «Детройт» — «Флорида»

    «Каролина» — «Даллас» 4:1

    В другом матче «Каролина» разгромила дома «Даллас» со счетом 4:1, продлив свою победную серию. Радулов и Гурьянов отдали по результативной передаче у «Старз», Свечников забил за «Харрикейнз».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Даллас» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Трочек — 3 (Нечас, Лоренц), 4:05 — 1:0. Трочек — 4 (бол., Ахо, Стаал), 6:55 — 2:0. Свечников — 4 (бол., Ахо, Трочек), 28:42 — 3:0. Дзингел — 2 (бол., Нечас, Гардинер), 30:21 — 4:0. Павелски — 5 (бол., Радулов, Клингберг), 49:36 — 4:1Вратари: Раймер — Худобин (Эттингер, 30:21, 56:43 — 57:35)Штраф: 12 — 10Броски: 26 (7+13+6) — 11 (6+2+3)

    Команды имеют по 8 очков. «Каролина» идет четвертой, а «Даллас» пятым в Центральном дивизионе.

    «Каролина» — «Даллас»

    «Монреаль» — «Калгари» 0:2

    «Монреаль» неожиданно уступил «Калгари» со счетом 0:2 и потерпел второе поражение в сезоне.

    Победу «Флеймз» принесли точные броски Гудро и Беклунда. Второй забил в пустые ворота.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Калгари» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Барков — 2 (бол., Юбердо, Экблад), 3:06 — 0:1. Манта — 2 (Наместников, Хирозе), 15:02 — 1:1. Бертуцци — 5 (Ларкин, Стаал), 16:59 — 2:1. Яндл — 2 (бол., Хернквист, Барков), 19:59 — 2:2Вратари: Грайсс — БобровскийШтраф: 6 — 8Броски: 27 (12+9+5+1) — 26 (11+10+3+2)

    «Монреаль» — второй (12), «Калгари» — шестой (7) в Северном дивизионе НХЛ.

    «Монреаль» — «Калгари»

    «Рейнджерс» — «Питтсбург» 4:5 ОТ

    «Питтсбург» избежал поражения и даже победил в матче с «Рейнджерс» со счетом 5:4 ОТ.

    Артемий Панарин вывел хозяев вперед в конце второго периода но до конца встречи «Пингвины» сравняли благодаря голу Джейка Гюнцеля. В овертайме забил Сидни Кросби. Малкин в этом матче отличился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Зукер — 2 (Джозеф, Капанен), 7:39 — 0:1. Лемье — 1 (Ди Джузеппе, Линдгрен), 13:52 — 1:1. Танев — 3 (Джозеф, Блюгерс), 19:20 — 1:2. Руни — 1 (мен., Миллер, Стром), 27:20 — 2:2. Капанен — 2 (Малкин), 29:42 — 2:3. Крайдер — 3 (Труба, Миллер), 30:25 — 3:3. Панарин — 4 (бол., Бучневич, Дианджело), 36:01 — 4:3. Гюнтцель — 3 (Сиси, Марино), 49:18 — 4:4. Кросби — 4 (Джозеф, Раст), 62:27 — 4:5Вратари: Георгиев — ДесмитШтраф: 8 — 10Броски: 34 (13+13+7+1) — 38 (10+9+16+3)

    «Рейнджерс» продолжает сидеть на дне таблицы «Востока», а «Питтсбург» набрал 11 пунктов и занимает 4 место.

    «Рейнджерс» — «Питтсбург»

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 4:3

    Проиграв первый период, «Тампа-Бэй» разгромила «Нэшвилл» во втором, благодаря чему и смогла одержать победу в матче (4:0).

    Пропустив гол, хозяева собрались во втором периоде и ответили шайбами Тайлера Джонсона, Каллана Фута, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)
    Голы: Эллис — 1 (бол., Казинс, Форсберг), 17:55 — 0:1. Джонсон — 1 (бол., Чирелли, Сергачев), 23:33 — 1:1. Фут — 1 (Сергачев, Пойнт), 26:41 — 2:1. Хедман — 2 (Чирелли, Киллорн), 28:05 — 3:1. Стэмкос — 3 (бол., Хедман, Пойнт), 37:27 — 4:1. Оливье — 1 (бол., Джохансен, Йоси), 47:00 — 4:2. Арвидссон — 2 (Гранлунд, Форсберг), 58:26 — 4:3Вратари: Василевский — Ринне (57:55 — 58:26, 58:58)Штраф: 30 — 34Броски: 33 (8+15+10) — 26 (6+11+9)

    «Лайтнинг» набрали 9 очков (3), а «Предаторз» имет на пункт меньше, при этом занимают 6 место.

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

    «Филадельфия» — «Айлендерс» 3:2

    «Филадельфия» одержала победу над «Айлендерс» со счетом 3:2 ОТ.

    «Флайерз» вырвались вперед после двух шайб в первом периоде. Во втором тайме команда пропустила дважды и дело в итоге дошло до овертайма. Победный гол забил Скотт Лоутон.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Ворачек — 2 (Жиру, Лотон), 3:38 — 1:0. Хэйс — 4 (ван Римсдайк, Проворов), 13:55 — 2:0. Эберле — 3 (Пелеч, Нельсон), 27:31 — 2:1. Мэйфилд — 1 (Ледди, Барзал), 31:46 — 2:2. Лотон — 1 (Гостисбеер), 63:16 — 3:2Вратари: Харт — ВарламовШтраф: 8 — 2Броски: 17 (6+4+4+3) — 28 (6+10+11+1)

    «Филадельфия» набрала 13 очков и вышла на второе место Восточного дивизиона. «Айлендерс» проиграли 4 матч подряд и занимают предпоследнее место.

    «Филадельфия» — «Айлендерс»

    «Эдмонтон» — «Торонто» 4:3 ОТ

    В Северном дивизионе «Эдмонтон» обыграл «Торонто» со счетом 4:3 ОТ. Хозяева выиграли первый период, а гости ответили тем же во втором.

    Победную шайбу на 43 секунде дополнительной 5-минутки забросил Коннор Макдэвид.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Барков — 2 (бол., Юбердо, Экблад), 3:06 — 0:1. Манта — 2 (Наместников, Хирозе), 15:02 — 1:1. Бертуцци — 5 (Ларкин, Стаал), 16:59 — 2:1. Яндл — 2 (бол., Хернквист, Барков), 19:59 — 2:2Вратари: Грайсс — БобровскийШтраф: 6 — 8Броски: 27 (12+9+5+1) — 26 (11+10+3+2)

    «Торонто» продолжает лидировать (15) после этой неудачи, которая стала второй. «Эдмонтон» на пороге зоны плей-офф (5 место, 8 очков).

    «Эдмонтон» — «Торонто»

    «Миннесота» — «Колорадо» 1:5

    «Колорадо» прошелся по «Миннесоте», играя на выезде. «Эвеланш» одержали разгромную победу со счетом 5:1.

    Логан О'Коннор, Йонас Донской, Микко Рантанен, Брэндон Саад и Джей Ти Компе забивали за «Колорадо».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Колорадо» — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
    Голы: О`Коннор — 1 (Жирар, Макар), 3:02 — 0:1. Дамба — 3 (Бродин, Гринуэй), 6:49 — 1:1. Донской — 4 (бол., Саад, Бураковски), 19:43 — 1:2. Рантанен — 7 (Маккиннон, Ландескуг), 23:07 — 1:3. Саад — 4, 52:17 — 1:4. Комфер — 1 (бол., Жирар, Бураковски), 54:55 — 1:5Вратари: Кяхкенен — ГрубауэрШтраф: 14 — 4Броски: 20 (6+10+4) — 33 (14+12+7)

    «Эвеланш» одержали третью победу подряд и занимают первое место на «Западе» с 12 очками. «Миннесота» 4-я с 10 очками.

    «Миннесота» — «Колорадо»

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 1:6

    «Сент-Луис» в гостях разгромил «Анахайм» результатом 6:1.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Сент-Луис» — 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)
    Голы: Киру — 4 (Шенн, Краг), 0:20 — 0:1. Сэнфорд — 1 (Перрон, Парэйко), 0:57 — 0:2. Киру — 5 (Шенн, Шворц), 2:06 — 0:3. Джонс — 1 (Ракелль, Гецлаф), 16:59 — 1:3. Перрон — 4 (О`Райлли), 27:30 — 1:4. Клиффорд — 2 (Сундквист), 42:59 — 1:5. Данн — 2 (бол., Сэнфорд, Киру), 45:17 — 1:6Вратари: Гибсон (Миллер, 2:06) — БиннингтонШтраф: 11 — 13Броски: 24 (9+10+5) — 30 (11+12+7)

    Для гостей это четвертая победа в сезоне и вторая победа подряд в серии. Благодаря этому команда набрала 11 очков и вышла на 3 место в Западном дивизионе. «Анахайм» с 8 очками на 6 позиции.

    «Анахайм» — «Сент-Луис»

    «Виннипег» — «Ванкувер» 1:4

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» разгромил на выезде «Виннипег» со счетом 4:1.

    Форвард «Кэнакс» Брок Босер набрал 2 очка путем заброса двух шайб.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Ванкувер» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Бозер — 7 (Эдлер, Петтерссон), 0:29 — 0:1. Эпплтон — 1 (Лаури), 2:03 — 1:1. Хегландер — 3 (Хорват, Пирсон), 8:17 — 1:2. Макьюэн — 1 (Бенн, Миллер), 26:58 — 1:3. Бозер — 8 (п.в., Шмидт), 57:59 — 1:4Вратари: Хеллебайк (57:32 — 58:03) — ДемкоШтраф: 10 — 6Броски: 24 (13+5+6) — 39 (8+15+16)

    Для «Ванкувера» это четвертая победа подряд. Также команда прервала 3-матчевую серию поражений в очных встречах с «Джетс».

    «Виннипег» — «Ванкувер»
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