В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В пяти матчах нового сезона ребята из столицы сумели заработать 8 очков. Этого им сейчас достаточно для того, чтобы возглавить Восточный дивизион.

Противостояние с «Баффало» уже подарило зрителям три поединка. Две встречи прошли 15 и 16 января. В тех матчах «Вашингтон» оба раз победил (6:4; 2:1).

А реальные проблемы «Кэпс» начали испытывать в дуэли с «Питтсбургом». В первой встрече с «Пенс» ребята Питера Лавиолетта слились в серии буллитов (3:3, 0:1), а во второй — в овертайме (4:5).

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Третий матч с «Баффало», прошедший 23 января, оказался для «Кэпиталз» не таким уж и простым. Но без российских лидеров в составе «Вашингтон» сумел вытащить игру в послематчевых бросках (3:3, 1:0).

«Баффало»

В своих пяти матчах нового сезона команда из Буффало заработала всего 3 очка. В зачете Восточного дивизиона она находится на последнем месте.

Потери баллов «Баффало» начал переживать уже на старте «регулярки». В двух домашних встречах с «Вашингтоном» «мечи» бились на равных, однако оба раза не справились с гостями из столицы (4:6; 1:2).

Первую победу в сезоне команда Ральфа Крюгера добыла в игре с «Филадельфией» 19 января. В «Веллс Фарго Центре» «Себс» разгромили хозяев (6:1). Но во втором поединке «Баффало» и сам крупно влетел «Флайерз» (0:3).

В третьем матче с «Кэпс» подопечные Крюгера смогли довести дело до буллитов, но не реализовали ни единой попытки, из-за чего снова проиграли (3:3, 0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.88, на ничью — 4.08, а на победу «Баффало» — 1.91.

Последняя игра показала, что «Вашингтон» может справиться с соперником и с кадровыми потерями. Однако в четвертом матче «Баффало» еще повоюет за победу.

Только в одном из трех очных поединков в этом сезоне общее количество голов перевалило за 6. Но в грядущей встрече все пройдет скромнее, хотя бы из-за хоккеистов, пропускающих матч в составе обеих сторон. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.76.