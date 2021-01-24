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    Вторая встреча в Вашингтоне будет такой же результативной?

    «Вашингтон» — «Баффало». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Баффало»
    Здено Хара
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.80
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    В пяти матчах нового сезона ребята из столицы сумели заработать 8 очков. Этого им сейчас достаточно для того, чтобы возглавить Восточный дивизион.

    Противостояние с «Баффало» уже подарило зрителям три поединка. Две встречи прошли 15 и 16 января. В тех матчах «Вашингтон» оба раз победил (6:4; 2:1).

    А реальные проблемы «Кэпс» начали испытывать в дуэли с «Питтсбургом». В первой встрече с «Пенс» ребята Питера Лавиолетта слились в серии буллитов (3:3, 0:1), а во второй — в овертайме (4:5).

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    Третий матч с «Баффало», прошедший 23 января, оказался для «Кэпиталз» не таким уж и простым. Но без российских лидеров в составе «Вашингтон» сумел вытащить игру в послематчевых бросках (3:3, 1:0).

    «Баффало»

    В своих пяти матчах нового сезона команда из Буффало заработала всего 3 очка. В зачете Восточного дивизиона она находится на последнем месте.

    Потери баллов «Баффало» начал переживать уже на старте «регулярки». В двух домашних встречах с «Вашингтоном» «мечи» бились на равных, однако оба раза не справились с гостями из столицы (4:6; 1:2).

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    • Первую победу в сезоне команда Ральфа Крюгера добыла в игре с «Филадельфией» 19 января. В «Веллс Фарго Центре» «Себс» разгромили хозяев (6:1). Но во втором поединке «Баффало» и сам крупно влетел «Флайерз» (0:3).

    В третьем матче с «Кэпс» подопечные Крюгера смогли довести дело до буллитов, но не реализовали ни единой попытки, из-за чего снова проиграли (3:3, 0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.88, на ничью — 4.08, а на победу «Баффало» — 1.91.

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    Последняя игра показала, что «Вашингтон» может справиться с соперником и с кадровыми потерями. Однако в четвертом матче «Баффало» еще повоюет за победу.

    Только в одном из трех очных поединков в этом сезоне общее количество голов перевалило за 6. Но в грядущей встрече все пройдет скромнее, хотя бы из-за хоккеистов, пропускающих матч в составе обеих сторон. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 с коэффициентом 1.76.

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