НХЛ. «Тампа» обыграла «Коламбус», «Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси»

«Оттава» — «Виннипег» 1:4
«Оттава» уступила «Виннипегу» в домашнем матче со счетом 1:4 (0:1, 0:3, 1:0).
В составе проигравших результативную передачу сделал Никита Зайцев. Российский защитник продлил свою результативную серию до четырех матчей. Всего у него на счету 5 (0+5) очков.
«Сенаторз» потерпели третье подряд поражение. Теперь команды сыграют друг с другом 24 и 26 января в Виннипеге.
«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 2:3 ОТ
«Коламбус» в овертайме дома проиграл «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).
Автором победной шайбы стал Брейден Пойнт. В основное время в составе «молний» по голу забили Блейк Коулман и Мэтью Жозеф. У «Блю Джекетс» забивали Оливер Бьеркстранд и Ник Фолиньо.
«Лайтнинг» одержали три победы в трех встречах этого сезона. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение. «Тампа» лидирует в Центральном дивизионе. «Коламбус» идет на шестой строчке.
«Айлендерс» — «Нью-Джерси» 4:1
«Айлендерс» на своем льду разгромили «Нью-Джерси» со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
В составе победителей дубль оформил Джордан Эберле, еще по шайбе забросили Мэтью Барзаль и Брок Нельсон. У проигравших отличился Натан Бастиан.
Российский голкипер команды Семен Варламов отразил 30 бросков из 31. Российский вратарь одержал три победы во всех своих трех проведенных матчах на старте сезона.
Команда из Нью-Йорка одержала третью победу в четырех встречах этого сезона. «Дэвилз» проиграли второй матч.
«Бостон» — «Филадельфия» 5:4 Б
«Бостон» по буллитам переиграл «Филадельфию» — 5:4 Б (0:0, 0:2, 4:2, 0:0, 1:0).
Автором победного броска стал Джейк Дебраск. В основное время у «Бостона» забивали Джек Студничка, Чарли Койл, Ник Ритчи и Брэндон Карло.
У «Флайерз» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, еще по голу забили Трэвис Санхайм и Клод Жиру. Российский защитник Иван Проворов записал на свой счет голевую передачу.
«Филадельфия» лидирует в Восточном дивизионе, а «Бостон» идет на пятой строчке.
«Ванкувер» — «Монреаль» 3:7
«Монреаль» на выезде разгромил «Ванкувер» со счетом 7:3 (2:2, 4:0, 1:1).
Дублями в составе победителей отметились форварды Тайлер Тоффоли и Йоэль Армиа, еще по шайбе забросили Джейк Эванс, Джош Андерссон и Брендан Галлахер. В составе проигравших две шайбы забил Бо Хорват, также на табло отметился Брендон Саттер.
После этой победы «Канадиенс» стали лидерами Северного дивизиона с восемью очками, «Кэнакс» — на шестом месте с четырьмя очками.
«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 4:2
«Лос-Анджелес» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Колорадо» со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).
В составе победителей по голу забили Дрю Даути, Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Блейк Лизотт. У проигравших отличились Микко Рантанен и Натан Маккиннон.
После этой победы «Кингз» поднялись на пятое место в Западном дивизионе с четырьмя очками, у «Эвеланш» столько же очков и четвертая позиция.