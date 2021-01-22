НХЛ. «Тампа» обыграла «Коламбус», «Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси»

«Оттава» — «Виннипег» 1:4

«Оттава» уступила «Виннипегу» в домашнем матче со счетом 1:4 (0:1, 0:3, 1:0).

В составе проигравших результативную передачу сделал Никита Зайцев. Российский защитник продлил свою результативную серию до четырех матчей. Всего у него на счету 5 (0+5) очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) Голы: Элерс — 2 (Копп, Болье), 11:50 — 0:1. Шайфли — 2 (Коннор, Элерс), 24:22 — 0:2. Лаури — 2 (Льюис, Форборт), 27:05 — 0:3. Уилер — 2 (Шайфли, Коннор), 33:55 — 0:4. Тирни — 3 (Зайцев, К. Браун), 57:03 — 1:4Вратари: Мюррей (Хегберг, 40:00) — ХеллебайкШтраф: 27-19Броски: 29 (11+8+10) — 29 (10+16+3)

«Сенаторз» потерпели третье подряд поражение. Теперь команды сыграют друг с другом 24 и 26 января в Виннипеге.

«Оттава» — «Виннипег»

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 2:3 ОТ

«Коламбус» в овертайме дома проиграл «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

Автором победной шайбы стал Брейден Пойнт. В основное время в составе «молний» по голу забили Блейк Коулман и Мэтью Жозеф. У «Блю Джекетс» забивали Оливер Бьеркстранд и Ник Фолиньо.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Голы: Бьоркстранд — 2 (Доми), 0:21 — 1:0. Коулман — 2 (Макдона, Гурд), 36:33 — 1:1. Жозеф — 2 (Макдона, Чирелли), 37:56 — 1:2. Фолиньо — 2 (бол., Бьоркстранд, Аткинсон), 40:47 — 2:2. Пойнт — 2 (Хедман, Стэмкос), 61:56 — 2:3Вратари: Корписало — ВасилевскийШтраф: 7-13Броски: 25 (10+6+7+2) — 37 (10+14+11+2)

«Лайтнинг» одержали три победы в трех встречах этого сезона. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение. «Тампа» лидирует в Центральном дивизионе. «Коламбус» идет на шестой строчке.

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» 4:1

«Айлендерс» на своем льду разгромили «Нью-Джерси» со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

В составе победителей дубль оформил Джордан Эберле, еще по шайбе забросили Мэтью Барзаль и Брок Нельсон. У проигравших отличился Натан Бастиан.

Российский голкипер команды Семен Варламов отразил 30 бросков из 31. Российский вратарь одержал три победы во всех своих трех проведенных матчах на старте сезона.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Барзал — 2 (Бэйли, Добсон), 4:43 — 1:0. Эберле — 1 (Ли, Барзал), 19:39 — 2:0. Бастиан — 1 (Смит), 22:10 — 2:1. Эберле — 2 (бол., Добсон, Барзал), 41:56 — 3:1. Нельсон — 2 (бол., Ледди, Пажо), 45:16 — 4:1Вратари: Варламов — УэджвудШтраф: 2-6Броски: 35 (15+9+11) — 31 (6+13+12)

Команда из Нью-Йорка одержала третью победу в четырех встречах этого сезона. «Дэвилз» проиграли второй матч.

«Айлендерс» — «Нью-Джерси»

«Бостон» — «Филадельфия» 5:4 Б

«Бостон» по буллитам переиграл «Филадельфию» — 5:4 Б (0:0, 0:2, 4:2, 0:0, 1:0).

Автором победного броска стал Джейк Дебраск. В основное время у «Бостона» забивали Джек Студничка, Чарли Койл, Ник Ритчи и Брэндон Карло.

У «Флайерз» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, еще по голу забили Трэвис Санхайм и Клод Жиру. Российский защитник Иван Проворов записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Филадельфия» — 5:4 Б (0:0, 0:2, 4:2, 0:0, 1:0) Голы: Жиру — 1 (бол., Проворов), 26:17 — 0:1. ван Римсдайк — 2 (Ворачек, Хэйс), 37:31 — 0:2. Студничка — 1 (Крейчи, Ритчи), 40:57 — 1:2. Койл — 1 (Смит, Миллер), 42:06 — 2:2. Санхейм — 1 (Ворачек, Патрик), 47:13 — 2:3. Ритчи — 2 (бол., Бержерон, Крейчи), 53:22 — 3:3. Карло — 1 (Гржельчик, Маршан), 55:18 — 4:3. ван Римсдайк — 3 (бол., Ворачек, Хэйс), 56:28 — 4:4Победный буллит: ДебраскВратари: Раск — ХартШтраф: 10-6Броски: 43 (14+4+22+3) — 26 (3+8+10+5)

«Филадельфия» лидирует в Восточном дивизионе, а «Бостон» идет на пятой строчке.

«Бостон» — «Филадельфия»

«Ванкувер» — «Монреаль» 3:7

«Монреаль» на выезде разгромил «Ванкувер» со счетом 7:3 (2:2, 4:0, 1:1).

Дублями в составе победителей отметились форварды Тайлер Тоффоли и Йоэль Армиа, еще по шайбе забросили Джейк Эванс, Джош Андерссон и Брендан Галлахер. В составе проигравших две шайбы забил Бо Хорват, также на табло отметился Брендон Саттер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Монреаль» — 3:7 (2:2, 0:4, 1:1) Голы: Тоффоли — 4 (Армиа), 1:54 — 0:1. Хорват — 4 (Майерс, Хегландер), 3:20 — 1:1. Армиа — 1 (мен., Тоффоли), 5:27 — 1:2. Хорват — 5 (бол., Миллер, Хьюз), 7:13 — 2:2. Тоффоли — 5 (мен., Армиа), 21:13 — 2:3. Андерсон — 3 (Сузуки, Друэн), 34:56 — 2:4. Эванс — 2 (Байрон, Лехконен), 35:05 — 2:5. Армиа — 2 (Котканиеми), 36:30 — 2:6. Саттер — 1 (Майерс, Рафферти), 44:56 — 3:6. Галлахер — 2 (бол., Чиаро, Питри), 58:55 — 3:7Вратари: Демко — АлленШтраф: 26-12Броски: 17 (7+3+7) — 42 (12+18+12)

После этой победы «Канадиенс» стали лидерами Северного дивизиона с восемью очками, «Кэнакс» — на шестом месте с четырьмя очками.

«Ванкувер» — «Монреаль»

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 4:2

«Лос-Анджелес» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Колорадо» со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

В составе победителей по голу забили Дрю Даути, Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Блейк Лизотт. У проигравших отличились Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) Голы: Рантанен — 3 (Маккиннон), 4:49 — 0:1. Маккиннон — 2 (бол., Макар, Рантанен), 19:15 — 0:2. Даути — 1 (бол., Копитар, Картер), 23:35 — 1:2. Виларди — 2 (бол., Уокер, Атанасиу), 37:50 — 2:2. Кемпе — 2 (Копитар, Иафалло), 56:04 — 3:2. Лизотт — 2 (п.в., Мур), 59:18 — 4:2Вратари: Куик — Миска (57:47 — 59:18, 59:36)Штраф: 8-10Броски: 27 (7+12+8) — 26 (12+10+4)

После этой победы «Кингз» поднялись на пятое место в Западном дивизионе с четырьмя очками, у «Эвеланш» столько же очков и четвертая позиция.