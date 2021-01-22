«Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 22 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «ТД Гарден» 22 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Коллектив из Колумбуса, штат Огайо, уже успел сыграть в четырех матчах регулярного чемпионата, в ходе которых он получил всего 3 очка и занял шестую позицию в Центральном дивизионе.

В первых двух поединках нового сезона «Коламбус» сразился с «Нэшвиллом» на выезде. В обоих встречах «мундиры» потерпели поражения (1:3; 2:5).

Затем ребята Джона Тортореллы встретилась с «Детройтом». В первом матче «Блю Джекетс» смогли использовать 10.34% своих возможностей, чтобы забить 3 гола. Благодаря этому и хорошей защите (94.59% отраженных бросков) команда победила (3:2).

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А во втором матче «Коламбусу» повезло меньше. Поединок на «Литтл Сизарс-арене» дошел до дополнительного времени, где «мундиры» уступили «Детройту» на 15-й секунде (2:3).

«Тампа-Бэй»

Действующие обладатели Кубка Стэнли пока сыграли лишь в паре матче, в ходе которых они заработали 4 очка и уже сразу возглавили таблицу Центрального дивизиона.

Оба поединка в регулярном чемпионате «Тампа-Бэй» провела против «Чикаго». В дебютной игре «молнии» настреляли в ворота «ястребов» 5 шайб, а пропустили только гол престижа (5:1).

В другом матче с «Би-хокс» подопечные Джона Купера снова повели крупно, но чуть не упустили преимущество. В третьем же периоде «Тампа» смогла пару раз прошить вратаря «Чикаго» и в итоге добилась еще одной крупной победы (5:2).

В обоих встречах «Тампа-Бэй» была активной у чужих ворот и нанесла 30+ бросков в створ. Средняя реализация в дуэли с «Блэкхокс» составила 14.33%.

Прогноз и ставка

На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.03, на ничью — 4.52, а на победу — «Тампы-Бэй» — 2.10.

В четырех матчах «мундиры» уже успели пропустить 13 голов. Хуже в дивизионе выглядит только «Чикаго» (20). Ну а «молнии» в паре игр получили в свою сетку трешку, а забросили 10 шайб.

На данный момент соперники находятся на разных уровнях и ребята Купера не позволят себе потерять очки в подобном поединке. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1.68.