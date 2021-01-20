НХЛ. Шайбы Малкина и Кузнецова, три очка Панарина и Бучневича и передача Овечкина

«Филадельфия» — «Баффало» 3:0

«Филадельфия» на своем льду разгромила «Баффало» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Российский защитник хозяев Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «+2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Баффало» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Конекны — 4 (Линдблум, Патрик), 37:51 — 1:0. Ворачек — 1 (Хэйс, Густафссон), 53:43 — 2:0. Хэйс — 2 (п.в.), 58:18 — 3:0Вратари: Эллиотт — Хаттон (Юханссон, 40:00, 57:20 — 58:18)Штраф: 6-4Броски: 30 (11+9+10) — 40 (11+13+16)

«Филадельфия» занимает первое место в Восточном дивизионе, а «Баффало» — последнее.

«Филадельфия» — «Баффало»

«Питтсбург» — «Вашингтон» 5:4 ОТ

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую подряд победу над «Вашингтоном» — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0).

Также в составе «пингвинов» еще отличились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс и Сидни Кросби (в овертайме). У проигравших дубль сделал Том Уилсон, по разу отличились Ларс Эллер и Евгений Кузнецов.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин записал на свое имя результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов отметился одним броском по воротам. Голкипер Илья Самсонов провел матч в запасе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0) Голы: Эллер — 1 (Оши, Паник), 4:55 — 0:1. Сивиур — 2 (Блюгерс, Капанен), 16:52 — 1:1. Уилсон — 2 (Овечкин), 16:58 — 1:2. Уилсон — 3 (Карлсон), 19:43 — 1:3. Гюнтцель — 1 (бол., Раст, Кросби), 25:45 — 2:3. Кузнецов — 1 (Спронг, Врана), 28:16 — 2:4. Блюгерс — 1 (мен., Десмит), 35:07 — 3:4. Малкин — 1 (бол., Летанг, Кросби), 37:15 — 4:4. Кросби — 3 (Летанг, Гюнтцель), 61:11 — 5:4Вратари: Десмит — ВанечекШтраф: 4-6Броски: 30 (5+10+12+3) — 26 (11+7+7+1)

«Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе. «Питтсбург» идет на пятой строчке.

«Питтсбург» — «Вашингтон»

«Флорида» — «Чикаго» 5:4 ОТ

29 сэйвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Чикаго» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0).

В составе победителей дубль оформил Картер Вераге, по шайбе забросили Патрик Хернквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано. У проигравших дубль сделал Доминик Кубалик, по голу забили Патрик Кейн и Филипп Курашев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0) Голы: Верхэге — 1 (Барков, Дюклер), 13:25 — 1:0. Хернквист — 2 (бол., Яндл, Экблад), 16:16 — 2:0. Кубалик — 1 (бол., Валлмарк, Кит), 18:40 — 2:1. Верхэге — 2 (бол., Дюклер, Веннберг), 22:45 — 3:1. Кубалик — 2 (бол., Кит, Валлмарк), 28:05 — 3:2. Кейн — 2 (Мерфи, Задоров), 39:10 — 3:3. Курашев — 1 (Кубалик, Боквист), 46:06 — 3:4. Хернквист — 3 (бол., Яндл, Юбердо), 47:17 — 4:4. Ватрано — 1 (Барков, Уигар), 62:50 — 5:4Нереализованный буллит: Кейн (Ч), 34:28 (Вратарь)Вратари: Бобровский — ЛанкиненШтраф: 4-8Броски: 28 (10+9+6+3) — 34 (10+15+8+1)

«Флорида» выиграла второй матч подряд. «Чикаго» проиграл четверую встречу кряду на старте сезона.

«Флорида» — «Чикаго»

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 3:4

«Рейнджерс» дома уступил «Нью-Джерси» со счетом 3:4 (0:1, 2:3, 1:0).

В составе победителей дубль оформил Джек Хьюз, по голу забили Трэвис Зейджак и Майлз Вуд. У проигравших шайбы забросили Крис Крайдер, Мика Зибанеджад и Филип Хитил.

В составе «Рейнджерс» две результативные передачи отдал Артемий Панарин. Голевой пас сделал и Павел Бучневич.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:4 (0:1, 2:3, 1:0) Голы: Зэйджак — 1 (Вуд, Суббан), 0:32 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Панарин, Фокс), 22:50 — 1:1. Хьюз — 1 (Смит, Шарангович), 24:13 — 1:2. Хьюз — 2, 28:38 — 1:3. Зибанежад — 1 (бол., Фокс, Панарин), 32:09 — 2:3. Вуд — 3 (бол., Хьюз, Палмиери), 36:00 — 2:4. Хитил — 1 (Ди Джузеппе, Бучневич), 47:00 — 3:4Вратари: Георгиев (Шестеркин, 40:00, 56:28 — 56:36, 57:52) — БлэквудШтраф: 4-12Броски: 50 (7+22+21) — 28 (10+10+8)

«Нью-Джерси» занимает третье место в Восточном дивизионе. «Рейнджерс» идут на седьмой строчке.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

«Оттава» — «Виннипег» 3:4 ОТ

«Оттава» в овертайме уступила «Виннипегу» со счетом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

Российские игроки «Сенаторз» Никита Зайцев в и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами. Первый провел на льду 20 минут 15 секунд, а второй — 19 минут 57 секунд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Норрис — 1 (бол., Дадонов, Батерсон), 4:41 — 1:0. Тирни — 2 (К. Браун, Зайцев), 10:31 — 2:0. Лаури — 1 (Пионк, Эпплтон), 18:09 — 2:1. Гальченюк — 1 (бол., Райлли, Степан), 31:47 — 3:1. Коннор — 3 (бол., Уилер, Шайфли), 36:12 — 3:2. Моррисси — 1 (Уилер, Шайфли), 58:43 — 3:3. Элерс — 1 (Копп, Моррисси), 62:20 — 3:4Вратари: Мюррей — Броссуа (57:49 — 58:43)Штраф: 10-10Броски: 41 (18+14+8+1) — 28 (9+8+10+1)

«Оттава» занимает пятое место в Северном дивизионе, а «Виннипег» — четвертое.

«Оттава» — «Виннипег»

«Детройт» — «Коламбус» 3:2 ОТ

Гол Тайлера Бертуцци в овертайме принес «Детройту» победу над «Коламбусом» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).

Форвард хозяев Владислоав Наместников заработал коэффициент полезности «-1». Российские легионеры «Коламбуса» Михаил Григоренко и Владислав Гавриков также не отметились результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: Дженнер — 2 (Доми, Савар), 21:38 — 0:1. Манта — 1 (бол., Бертуцци, Ларкин), 23:37 — 1:1. Райан — 4 (Меррилл, Нильсен), 34:17 — 2:1. Тексье — 3 (Кукан, Фоуди), 45:04 — 2:2. Бертуцци — 1 (Ларкин), 60:15 — 3:2Вратари: Бернье — МерзликинсШтраф: 4-2Броски: 27 (7+10+8+2) — 24 (8+8+8+0)

«Детройт» идет на пятом месте в таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» Занимает шестую позицию.

«Детройт» — «Коламбус»

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 2:3

«Колорадо» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

В составе победителей отличились Брэндон Саад, Девон Тэйвз и Микко Рантанен. У проигравших голы забили Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) Голы: Саад — 1 (Колверт, Маккиннон), 3:07 — 0:1. Тэйвз — 2 (бол., Жирар, Донской), 34:11 — 0:2. Рантанен — 2 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 36:06 — 0:3. Атанасиу — 3 (Копитар, Андерсон), 47:50 — 1:3. Кемпе — 1 (бол., Копитар, Даути), 54:22 — 2:3Вратари: Петерсен (58:05) — ГрубауэрШтраф: 12-6Броски: 25 (9+8+8) — 24 (9+10+5)

«Колорадо» набрал четыре очка и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Лос-Анджелеса» два очка и восьмое место.