«Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч КХЛ 16 января 2021 года

«Металлург» Мг
Магнитогорская команда сыграла в 45 поединках регулярного первенства, в которых заработала 57 очков. В таблице Восточной конференции она находится на четвертом месте.
В январе «Металлург» Мг провел четыре встречи, трижды победив в основное время. А вот концовку прошлого года «сталевары» смазали. Тогда они проиграли «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Барысу» в овертайме (2:3).
В начале этого года подопечные Ильи Воробьева выбили два из двух. Сперва дома «Магнитка» хлопнула «Спартак» (4:3), а затем она взяла верх над «Трактором» в Челябинске (3:2).
Позже «Металлург» Мг в «Балашихе» потерпел поражение от «Авангарда» (4:2), но в своем недавнем поединке «лисы» были сильнее минского «Динамо» (4:2).
«Салават Юлаев»
Уфимский коллектив уже успел зарубиться в 47 встречах «регулярки». Во всех своих матчах команда суммарно насобирала 60 очков и замкнула топ-3 Восточной конференции.
Последняя очная дуэль «Салавата Юлаева» с «Металлургом» была для уфимцев финальной в 2020-м году. Тогда хозяева на «Уфа-Арене» одержали убедительную победу — 4:2.
Новый год начался для команды Томи Ламсы с победы над «Автомобилистом» в дополнительное время (1:0), а затем «юлаевцы» влетели «Авангарду» в овертайме (5:6).
После потери очков в игре с омским клубом «Салават Юлаев» выдал серию из трех побед. В этих поединках уфимцы раскатали «Ак Барс» (7:3), «Сибирь» (3:1) и «Барыс» (6:3).
Прогноз и ставка
Победа «Металлурга» Мг в этой игре оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.82.
В четырех встречах из пяти в 2021-м году «юлаевцы» победили. В таком же количестве матчей команда из Уфы забивала соперникам 3+ шайбы за час поединка.
Порадовать болельщиков хорошей результативностью гости сумеют и в предстоящем матче, учитывая, что «Магнитка» пропустила минимум 2 гола в восьми недавних играх. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 за 1.84.