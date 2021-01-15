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    Кто победит в битве за Нью-Йорк?

    «Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Айлендерс»
    «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 15 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркский клуб из Манхэттена в минувшем сезоне регулярки со скрипом вышел в плей-офф. В 70 матчах команда набрала 79 очков и заняла 11 место в «Востоке».

    Несмотря на турнирное положение «Рейнджерс» неплохо выглядел в атаке. Среди всех клубов Восточной конференции у «синерубашечников» был четвертый лучший показатель в нападении (234 гола).

    Но беда «Рейнджерс» заключалась в их защите. Команда Дэвида Куинна пропустила 222 шайбы. Хуже в обороне выступили только «Флорида» (228) и «Торонто» (227) среди тех, кто вышел в плей-офф с «Востока».

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    В раунде на вылет «Рейнджерс» встретился с «Каролиной». В серии до трех побед нью-йоркский клуб проиграл трижды (2:3; 1:4; 1:4) и практически без боя сдал противостояние — 0:3.

    «Айлендерс»

    Другая нью-йоркская команда из Бруклина в минувшем сезоне регулярки финишировала седьмой в «Востоке». В 68 играх она набрала 80 очков и спокойно пробилась в плей-офф.

    В 1/16 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» встретились с «Флоридой». В противостоянии из четырех поединков «Айлс» трижды победили (2:1; 4:2; 5:1) и оказались в 1/8.

    В этом раунде Кубка Стэнли ребята Барри Троца сразились с «Вашингтоном». Как и в предыдущей серии, команда из Нью-Йорка без особых проблем разобралась с соперниками — 4:1.

    В четвертьфинале «Айлендерс» поджидала «Филадельфия». В напряженной рубке коллектив Троца вырвал победу в седьмом поединке серии — 4:3. А в полуфинале «Айлс» за шесть матчей четырежды не справились с «Тампой» и в итоге вылетели — 2:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Рейнджерс» в дерби оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Айлендерс» — 2.56.

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    Клубы из одного города провели противоположные сезоны. «Рейнджеры» свою кампанию откровенно провалили, а «островитяне» прыгнули выше головы и были близки к финалу.

    Как бы там ни было, в очных матчах они всегда выкладываются на максимум и устраивают яркое представление. На «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева попытаются завоевать Нью-Йорк. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.45.

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