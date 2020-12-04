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    Как много шайб вколотят друг другу соперники в Риге?

    «Динамо» Рига — «Северсталь». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 4 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Северсталь»
    «Динамо» Рига
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Арене Рига» 4 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2020 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 20:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Команда, представляющая Латвию, все еще безнадежно идет последней в турнирной таблице Западной конференции. На ее счету имеется всего 12 очков, добытых в 29 поединках регулярки.

    В последних семи матчах «Динамо» Рига сумело дважды победить. Оба раза клуб из Латвии обыграл последнюю команду Востока — «Куньлунь». В первой встрече динамовцы взяли верх с перевесом в 2 шайбы (5:3).

    После этой игры подопечные Петериса Скудры на выезде были разгромлены «Динамо» Москва (1:6) и уступили «Локомотиву» (1:3). А в следующем матче с «Куньлунем» латвийцы победили в овертайме (5:4).

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    Но в последних трех поединках «Динамо» Рига снова только проигрывает. На своем льду команда Скудры уступила «Сибири» (2:3), а затем на выезде были поражения от «Сочи» (2:3) и «Витязя» (1:4).

    «Северсталь»

    Хоккейный клуб из Череповца расположен на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В 31 игре регулярного первенства этой команде удалось заработать 32 балла.

    Однако «Северсталь» сейчас находится не в лучшей своей форме. В восьми матчах «стальные» проиграли 6 раз. В начале упомянутого отрезка команда успела дома влететь СКА (0:2).

    Далее были гостевые поражения от «Спартака» в дополнительное время (3:4) и «Витязя» (1:4). А затем подопечные Андрея Разина разгромили «Металлург» Мг (2:1).

    В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш у «Витязя» (2:1). Однако в трех последних матчах клуб из Череповца в основное время проиграл СКА (2:3), «Ак Барсу» (2:5) и «Локомотиву» (1:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Рига в предстоящем матче оценивается в 2.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Северстали» — 2.27.

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    На данном этапе сезона команды находятся в плохой форме. Поэтому очный поединок будет отличной возможностью разбавить положительным исходом предыдущие неудачи.

    Несмотря на частые поражения, эти клубы проводят результативные встречи с разными соперниками. В шести матчах из семи последних с участием «Динамо» Рига было забито минимум 5 голов, ровно как и в поединках «Северстали».

    От личной встречи вполне резонно ожидать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.77. 0

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    «Динамо» Рига — «Северсталь». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 4 декабря 2020 года. Прогноз на «Динамо» Рига — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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