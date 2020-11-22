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    Заработает ли «Магнитка» очки в домашней игре?

    «Металлург» Мг — «Северсталь». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Северсталь»
    Тейлор Бек
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Арене Металлург» 22 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2020 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда в рейтинге Восточной конференции находится на шестом месте. В 28 играх регулярного первенства она заработала 35 баллов.

    В ноябре «Металлург» Мг вышел на лед пять раз. И только в двух матчах «сталевары» победили. В первом поединке текущего месяца магнитогорцы у себя дома разгромили «Трактор» (4:1).

    А после небольшого перерыва на игры сборных команда Ильи Воробьева уступила «танкистам» в дополнительное время (1:2). В другом матче на чужом льду «лисы» были слабее «Сибири» (2:3).

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    Еще в одном гостевом поединке «Металлург» Мг обыграл «Барыс» в серии послематчевых бросков (1:1, 3:2), а в недавней встрече с «Амуром» «Магнитка» уступила в овертайме (1:2).

    «Северсталь»

    Хоккейный клуб из Череповца занимает сейчас седьмое место в турнирной таблице Запада. За 26 поединков регулярного первенства эта команда завоевала 28 очков.

    В шести ноябрьских матчах «Северсталь» проиграла четырежды. В начале текущего месяца череповецкий коллектив у себя дома принимал «Йокерит». В «Ледовом дворце» хозяева раскатали финнов (5:2).

    Позже была домашняя встреча с «Барысом». В ней «стальные» уступили (1:3). Затем подопечные Андрея Разина в Москве одержали верх над «Динамо» в серии послематчевых бросков (2:2, 3:1).

    В трех других матчах «Северсталь» проиграла. В Череповце эта команда влетела СКА (0:2), а потом в гостях были поражения от «Спартака» в овертайме (3:4) и «Витязя» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг в предстоящем матче оценивается в 1.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Северстали» — 4.36.

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    Обе команды с прошлого месяца начало лихорадить, из-за чего страдают их результаты. Но на своем льду «Магнитка» имеет неплохие шансы, чтобы в очередной раз разбавить неудачные игры.

    В восьми очных поединках из десяти последних в Магнитогорске именно хозяева в итоге брали очки. Более того, во всех этих матчах «сталевары» добывали нужный результат в основное время. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с коэффициентом 1.66.

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    «Металлург» Мг — «Северсталь». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Металлург» Мг — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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