«Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 9 августа 2020 года

В групповом матче НХЛ «Сент-Луис» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 9 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Даллас».

«Сент-Луис»

Коллектив из Сент-Луиса, штат Миссури, имеет на своем счету ноль очков и находится на третьей строчке в посеве 1/4 Запада.

А вот незадолго до приостановки сезона «Сент-Луис» располагался на первой позиции в таблицах Востока и Центрального дивизиона.

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В последней встрече перед уходом на карантин подопечные Крейга Беруби победили «Анахайм» (2:4), а после рестарта «ноты» только проигрывают.

В контрольном матче «Сент-Луис» был разбит «Чикаго» (0:4), а на групповой стадии команда потерпела поражения от «Колорадо» (1:2) и «Вегаса» (4:6).

«Даллас»

Представители Далласа, штат Техас, в двух матчах не набрали ни единого балла. Поэтому в зачете Запада они сейчас идут последними.

А перед паузой в НХЛ «Даллас» занимал третье место в Центральном дивизионе. До ухода на карантин «шерифы» проиграли 6 поединков кряду.

В последних двух встречах в родных стенах подопечные Рика Боунесса потерпели поражения от «Нэшвилла» (0:1) и «Рейнджерс» (2:4).

В контрольном матче «Даллас» снова оказался слабее «Предс» (0:2). Позже техасский клуб влетел «Вегасу» (3:5) и «Колорадо» (0:4).

Прогноз и ставка

На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.10, а на победу «Далласа» — 2.84.

Оба клуба пока не набрали очков в группе 1/4 Запада, но в своих матчах коллектив Беруби выглядел интереснее, поэтому в очном поединке его команда должна справиться с проблемным «Далласом». Наши прогноз и ставка — победа «Сент-Луиса» в матче за 1.75. 0