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    «Ванкувер» обыграл «Миннесоту» и вышел в основную сетку плей-офф НХЛ

    Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс Миннесота Уайлд Прогнозы на НХЛ
    «Ванкувер» обыграл «Миннесоту» в четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Автором победной шайбы стал Кристофер Танев, набравший в матче 3 (1+2) очка. Еще по голу в основное время забили Таннер Пирсон, Брэндон Саттер, Куинн Хьюз и Бо Хорват.

    За «Уайлд» отличились Люк Канин, Эрик Стаал, Йоэль Эрикссон Эк и Нико Штурм.

    «Ванкувер» стал победителем серии до трех побед (3:1) и вышел в 1/8 финала Кубка Стэнли.

    НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд
    «Миннесота» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Канин — 2 (бол., Цуккарелло, Бродин), 2:58 — 1:0. Пирсон — 2 (Хорват, Танев), 12:52 — 1:1. Стаал — 1 (Фолиньо, Фиала), 13:32 — 2:1. Эрикссон Эк — 1 (Паризе, Бродин), 25:39 — 3:1. Саттер — 1 (Хьюз, Хорват), 27:20 — 3:2. Хьюз — 1 (бол., Миллер, Петтерссон), 28:44 — 3:3. Штурм — 1 (Сперджен), 39:08 — 4:3. Хорват — 2 (Пирсон, Танев), 54:14 — 4:4. Танев — 1, 60:11 — 4:5Вратари: Стэлок — МаркстремШтраф: 13-15Броски: 29 (12+9+8+0) — 31 (13+11+6+1)
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