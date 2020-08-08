«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» и вышел в основную сетку плей-офф НХЛ

обыгралв четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).

Фрагмент матча twitter.com/canucks 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Автором победной шайбы стал Кристофер Танев, набравший в матче 3 (1+2) очка. Еще по голу в основное время забили Таннер Пирсон, Брэндон Саттер, Куинн Хьюз и Бо Хорват.

За «Уайлд» отличились Люк Канин, Эрик Стаал, Йоэль Эрикссон Эк и Нико Штурм.

«Ванкувер» стал победителем серии до трех побед (3:1) и вышел в 1/8 финала Кубка Стэнли.