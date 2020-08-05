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    Порадует ли зрелищностью игра «Бостона» и «Тампы»?

    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 5 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Тампа-Бэй»
    Давид Пастрняк
    В групповом раунде НХЛ «Бостон» сыграет с «Тампой-Бэй». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 5 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй».
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    Хоккей. НХЛ. Посев. Восток 05 Августа 2020 года
    Бостон
  • НХЛ. Посев. Восток
    •  Бостон 23:00 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
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    «Бостон»

    На данный момент в квартете Восточной конференции команда из штата Массачусетс находится на последнем месте с нулем баллов на счету.

    Перед паузой в хоккее «Бостон» был первым в таблице Атлантического дивизиона. За 70 поединков регулярки «медведи» вколотили 227 шайб, а пропустили 174 гола.

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    С момента возобновления сезона подопечные Брюса Кэссиди еще не побеждали. В предсезонке «Бис» крупно влетели «Коламбусу» (1:4).

    А в первом матче групповой стадии «Бостон» был разгромлен «Филадельфией» (1:4). В этой игре черно-золотые смогли 35 раз пробить в створ ворот, однако реализация их бросков составила всего 2.86%.

    «Тампа-Бэй»

    Клуб из города Тампа, штат Флорида в таблице Восточной конференции занимает второе место с двумя очками в копилке.

  • «Тампа» в серии буллитов обыграла «Вашингтон»
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    • До приостановки регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» также шла второй в рейтинге Атлантического дивизиона с разницей забитых и пропущенных 245:195.

    В последних матчах регулярки подопечные Джона Купера проиграли «Детройту» по буллитам (4:4, 1:2) и «Торонто» (1:2).

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    В рамках контрольного поединка предсезонки «Тампа-Бэй» разгромила «Флориду» (5:0). А в первом матче группы «молнии» в серии буллитов разобрались с «Вашингтоном» (2:2. 2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Бостона» в матче группового турнира оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.55.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.69. 0

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    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 5 августа 2020 года. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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