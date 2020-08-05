«Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 5 августа 2020 года

В групповом раунде НХЛ «Бостон» сыграет с «Тампой-Бэй». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 5 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй».

«Бостон»

На данный момент в квартете Восточной конференции команда из штата Массачусетс находится на последнем месте с нулем баллов на счету.

Перед паузой в хоккее «Бостон» был первым в таблице Атлантического дивизиона. За 70 поединков регулярки «медведи» вколотили 227 шайб, а пропустили 174 гола.

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С момента возобновления сезона подопечные Брюса Кэссиди еще не побеждали. В предсезонке «Бис» крупно влетели «Коламбусу» (1:4).

А в первом матче групповой стадии «Бостон» был разгромлен «Филадельфией» (1:4). В этой игре черно-золотые смогли 35 раз пробить в створ ворот, однако реализация их бросков составила всего 2.86%.

«Тампа-Бэй»

Клуб из города Тампа, штат Флорида в таблице Восточной конференции занимает второе место с двумя очками в копилке.

До приостановки регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» также шла второй в рейтинге Атлантического дивизиона с разницей забитых и пропущенных 245:195.

В последних матчах регулярки подопечные Джона Купера проиграли «Детройту» по буллитам (4:4, 1:2) и «Торонто» (1:2).

В рамках контрольного поединка предсезонки «Тампа-Бэй» разгромила «Флориду» (5:0). А в первом матче группы «молнии» в серии буллитов разобрались с «Вашингтоном» (2:2. 2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Бостона» в матче группового турнира оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.55.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.69. 0