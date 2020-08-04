«Тампа» в серии буллитов обыграла «Вашингтон»

в серии буллитов обыгралав матче групповой стадии плей-офф НХЛ — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).

Фрагмент матча twitter.com/tblightning 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

В основное время команды забросили по две шайбы: у «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров и Митчелл Стивенс, у «Кэпиталз» — Рихард Паник и Евгений Кузнецов.

Исход встречи решила лишь послематчевая серия штрафных бросков, победную шайбу в которой забросил Никита Кучеров.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», а «Тампа» — с «Бостоном».