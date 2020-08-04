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    «Тампа» в серии буллитов обыграла «Вашингтон»

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    «Тампа-Бэй» в серии буллитов обыграла «Вашингтон» в матче групповой стадии плей-офф НХЛ — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время команды забросили по две шайбы: у «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров и Митчелл Стивенс, у «Кэпиталз» — Рихард Паник и Евгений Кузнецов.

    Исход встречи решила лишь послематчевая серия штрафных бросков, победную шайбу в которой забросил Никита Кучеров.

    В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», а «Тампа» — с «Бостоном».

    НХЛ. Восток. Посев 1/4 финала
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кучеров — 1 (Пойнт), 12:53 — 1:0. Стивенс — 1 (Макдона, Марун), 27:48 — 2:0. Паник — 1 (Гудас, Эллер), 37:24 — 2:1. Кузнецов — 1 (бол., Орлов, Бэкстрем), 39:32 — 2:2Победный буллит: КучеровВратари: Василевский — Холтби
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