«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч полуфинала конференций КХЛ 18 марта 2020 года

В игре полуфинала конференций КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 18 марта на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

«Ак Барс»

В турнирной таблице Восточной конференции казанская команда финишировала на первом месте. За 62 матча регулярного сезона она завоевала 93 балла.

В последнем поединке регулярки «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» потерпел поражение от «Автомобилиста» (0:3). В матчах четвертьфинала конференций подопечные Дмитрия Квартальнова сразились с «Нефтехимиком».

В четырех поединках серии «барсы» добыли четыре победы. Все началось с домашних встреч 2 и 4 марта, когда казанцы разгромили «нефтяников» (4:1; 5:1).

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6 числа текущего месяца «Ак Барс» в гостях одержал верх над «Нефтехимиком» в дополнительное время (2:1), после чего коллектив Квартальнова выиграл со счетом 1:0.

«Салават Юлаев»

Уфимская команда в 62 поединках регулярного первенства сумела заработать 68 очков, вследствие чего она заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

А в четвертьфинале конференций «Салават Юлаев» сразился за проход дальше с «Авангардом». Данная серия продлилась шесть матчей, в которых подопечные Николая Цулыгина победили со счетом 4:2.

В первой встрече «юлаевцы» крупно влетели «ястребам» в гостях (2:5), а затем они переиграли команду Боба Хартли в овертайме (3:2).

В следующих поединках «Салават Юлаев» одержал верх (6:3), был разгромлен омичами (1:5), а также дважды оказался сильнее оппонентов (6:3; 4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 1,87, на ничью — 4,14, а на победу «Салавата Юлаева» — 3,78.

На «Татнефть-Арене» хозяева будут стараться заработать преимущество в первом поединке серии. Несмотря на пустые трибуны, коллектив Квартальнова сделает все, чтобы выиграть. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Ак Барса» с коэффициентом 1,87. 0