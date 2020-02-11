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    Будет ли голевой игра сильнейших клубов Востока?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс»
    Вячеслав Войнов
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 11 февраля на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 11 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.70
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    «Авангард»

    Представители Омска за 56 матчей регулярного чемпионата набрали 78 очков. Благодаря этому команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Совсем недавно подопечные Боба Хартли провели хорошую беспроигрышную серию, в которой было восемь поединков. Последние три встречи данного отрезка «Авангард» провел на арене «Балашиха».

    23 января «ястребы» легко справились с «Сочи» (5:2), а через три дня они разнесли «Металлург» Мг (6:1). В следующем матче омичи взяли верх над «Нефтехимиком» (3:2).

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    Но 30 января «Авангард» потерпел поражение от СКА в овертайме (0:1). А в двух февральских играх «ястребы» оказались слабее «Барыса» (3:4) и «Магнитки» в дополнительное время (1:2).

    «Ак Барс»

    Казанская команда продолжает уверенно лидировать в рейтинге Восточной конференции. Оставаться на вершине таблицы ей позволяют 82 балла, набранные в 54 матчах.

    Последний раз «Ак Барс» терял очки еще 16 января. Тогда в Пекине гости потерпели поражение от «Куньлуня РС» (1:3). С того момента коллектив Квартальнова никому не уступает.

    21 января «барсы» взяли верх над московским «Динамо» (2:0), после чего они по буллитам переиграли «Салават Юлаев» (2:2, 2:1). Чуть позже казанцы одолели «Автомобилист» (3:2).

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    В следующих двух выездных матчах «Ак Барс» был сильнее «Трактора» (4:2) и «Витязя» (4:2). А февральские выступления команда Квартальнова начала с побед над «Динамо» Рига (2:0) и «Витязем» (5:2).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 3,84, а на победу «Ак Барса» — 2,73.

    На арене «Балашиха» «ястребы» постараются прервать свою трехматчевую серию без побед, но «барсы» не будут смотреть на соперника. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2020 года. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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