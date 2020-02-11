«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 11 февраля на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».

«Авангард»

Представители Омска за 56 матчей регулярного чемпионата набрали 78 очков. Благодаря этому команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Совсем недавно подопечные Боба Хартли провели хорошую беспроигрышную серию, в которой было восемь поединков. Последние три встречи данного отрезка «Авангард» провел на арене «Балашиха».

23 января «ястребы» легко справились с «Сочи» (5:2), а через три дня они разнесли «Металлург» Мг (6:1). В следующем матче омичи взяли верх над «Нефтехимиком» (3:2).

Все прогнозы на КХЛ

Но 30 января «Авангард» потерпел поражение от СКА в овертайме (0:1). А в двух февральских играх «ястребы» оказались слабее «Барыса» (3:4) и «Магнитки» в дополнительное время (1:2).

«Ак Барс»

Казанская команда продолжает уверенно лидировать в рейтинге Восточной конференции. Оставаться на вершине таблицы ей позволяют 82 балла, набранные в 54 матчах.

Последний раз «Ак Барс» терял очки еще 16 января. Тогда в Пекине гости потерпели поражение от «Куньлуня РС» (1:3). С того момента коллектив Квартальнова никому не уступает.

21 января «барсы» взяли верх над московским «Динамо» (2:0), после чего они по буллитам переиграли «Салават Юлаев» (2:2, 2:1). Чуть позже казанцы одолели «Автомобилист» (3:2).

В следующих двух выездных матчах «Ак Барс» был сильнее «Трактора» (4:2) и «Витязя» (4:2). А февральские выступления команда Квартальнова начала с побед над «Динамо» Рига (2:0) и «Витязем» (5:2).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 3,84, а на победу «Ак Барса» — 2,73.

На арене «Балашиха» «ястребы» постараются прервать свою трехматчевую серию без побед, но «барсы» не будут смотреть на соперника. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,63. 0