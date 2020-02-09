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    Чем завершится игра «Вегаса» и «Каролины»?

    «Вегас» — «Каролина». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вегас» — «Каролина»
    Жонатан Маршессо
    В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Каролину». Матч состоится 9 февраля на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Каролина».
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    Хоккей. НХЛ 09 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.85
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    «Вегас»

    Коллективу из Лас-Вегаса, имеющему 63 балла, удалось подняться на вторую строчку в таблице Тихоокеанского дивизиона. От первой позиции команда отстает на 2 очка.

    В дебютном матче под руководством нового тренера Питера Дебура «Вегас» на выезде сумел переиграть «Оттаву» (2:4), но в двух следующих встречах этот клуб проиграл.

    Сперва «золотые отбросы» по буллитам уступили «Монреалю» (4:4, 1:2), а затем они оказались слабее «Бостона» (2:3). Февраль коллектив из Лас-Вегаса начал с победы над «Каролиной» (4:3).

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    2 числа этого месяца клуб из штата Невада легко справился с «Нэшвиллом» (3:0), а через несколько дней он потерпел поражение от «Тампы-Бэй» (2:4). В последнем матче «Вегас» разнес «Флориду» (7:2).

    «Каролина»

    Хоккейный клуб, базирующийся в городе Роли, после 54 матчей регулярки имеет в своей копилке 65 очков. Благодаря этому команда идет пятой в таблице Столичного дивизиона.

    Совсем недавно подопечные Рода Бриндамора проиграли в трех встречах кряду. В гостях «Каролина» уступила «Вашингтону» (0:2), а дома «Хабс» потерпели поражения от «Коламбуса» (2:3) и «Анахайма» в овертайме (1:2).

    В двух последних встречах января коллектив из Роли взял верх над «Айлендерс» по буллитам (2:1) и разнес «Виннипег» (4:1). 1 февраля команда из штата Северная Каролина оказалась слабее «Вегаса» (3:4).

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    Чуть позже подопечные Рода Бриндамора в серии послематчевых бросков одолели «Ванкувер» (3:3, 2:1), в основное время они проиграли «Сент-Луису» (3:6) и победили «Аризону» (5:3).

    Прогноз

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 4,20, а на победу «Каролины» — 2,80.

    Сейчас клуб из Лас-Вегаса набрал уверенный ход, на «Т-Мобайл Арене» он разберется с проблемной «Каролиной». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 2,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    «Вегас» — «Каролина». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 9 февраля 2020 года. Прогноз на «Вегас» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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