СКА — «Авангард». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 30 января 2020 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Авангард». Матч состоится 30 января в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Авангард».

СКА

В турнирной таблице Западной конференции коллектив из Санкт-Петербурга находится на второй позиции. В 53 матчах регулярки команда заработала 75 баллов.

Сейчас подопечные Алексея Кудашова находятся в хорошей форме. В недавних семи встречах питерцы добыли шесть побед. 12 января СКА одолел «Динамо» Москва в овертайме (2:1).

Затем «армейцы» были сильнее «Динамо» Рига (3:0) и «Йокерита» (4:1). А 16 января эта команда потерпела поражение от ЦСКА в Москве (2:3).

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Но после неудачи в дерби СКА трижды обыграл своих соперников. Коллектив из Санкт-Петербурга одержал верх над «Барысом» (7:3), «Торпедо» (4:3) и «Динамо» Минск (5:0).

«Авангард»

Имея в своем активе 76 баллов, заработанных в 53 встречах регулярного первенства, представители Омска сейчас находятся на второй строчке в таблице Восточной конференции.

С 11 января и по сей день подопечные Боба Хартли никому не проигрывают уже в течение восьми матчей. Эта серия началась с победы «Авангарда» над «Барысом» (3:0).

Чуть позже «ястребы» по буллитам оказались сильнее «Амура» (1:1, 3:2). А затем омичи уверенно разобрались с «Адмиралом» в двух поединках (5:2; 3:1).

21 января «Авангард» в послематчевых бросках был сильнее «Витязя» (1:1, 3:2), после чего коллектив Боба Хартли переиграл «Сочи» (5:2), «Металлург» Мг (6:1) и «Нефтехимик» (3:2).

Прогноз

На победу СКА в грядущем матче букмекеры предлагают котировку 2,01, ничья оценивается коэффициентом 4,10, а победа «Авангарда» — 3,25.

В Санкт-Петербурге сойдутся две неуступчивые команды, которые сыграют в атакующей манере. Наш прогноз — тотал больше 4 с коэффициентом 1,62. 0