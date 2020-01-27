«Сочи» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 27 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Сочи» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 27 января в ледовом дворце «Большой». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Локомотив».

«Сочи»

Представители Краснодарского края находятся на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции. В ходе 51 матча команда заработала 48 очков.

Старт январских выступлений запомнился сочинцам двумя поражениями от ЦСКА (1:7) и «Трактора» (0:2). После этого «леопарды» по буллитам взяли верх над «Спартаком» (1:1, 2:1).

Победой в послематчевых бросках закончилась и встреча с «Трактором» (2:2, 2:0). Но затем подопечные Александра Андриевского в овертайме уступили «Торпедо» (1:2).

Все прогнозы на хоккей

16 января «Сочи» был разгромлен ЦСКА (1:6), а чуть позже «леопарды» в дополнительное время разобрались с «Динамо» Рига (2:1). В последнем матче этот коллектив был разгромлен «Авангардом» (2:5).

«Локомотив»

Сейчас клуб из Ярославля имеет на своем счету 51 поединок в рамках текущего сезона КХЛ. В этих матчах команда заработала 58 очков и заняла шестое место в рейтинге Запада.

Новый год для «Локомотива» начался с трех побед. «Железнодорожники» обыграли «Амур» (2:0), «Куньлунь РС» (5:0) и «Салават Юлаев» в овертайме (2:1).

Но после такого отрезка последовала череда поражений. 10 января коллектив Майка Пелино уступил «Сибири» (1:2). А чуть позже в добавочном периоде его подопечные не справились с «Барысом» (3:4).

Затем «Локомотив» проиграл «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (0:3). В поединке 25 января «железнодорожники» прервали эту черную полосу, разгромив «Витязь» (5:2).

Прогноз

Победа «Сочи» в грядущем поединке оценивается в 3,05, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,95, а на победу «Локомотива» — 2,11.

В родных стенах хозяева постараются выступить достойно, несмотря на статус аутсайдера. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сочи» больше 1,5 с коэффициентом 1,55. 0