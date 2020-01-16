«Сент-Луис» — «Филадельфия».,Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 16 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 16 января на арене «Энтерпрайз». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Филадельфия».

«Сент-Луис»

Команда, находящаяся в штате Миссури, сейчас лидирует в таблицах Западной конференции и Центрального дивизиона. В 47 матчах этот клуб заработал 67 очков.

2020 год начался для подопечных Крейга Беруби с трех проигранных поединков. На выезде «Сент-Луис» был слабее «Аризоны» (1:3), «Колорадо» (3:7) и «Вегаса» в овертайме (4:5).

Но отрезок из поражений был прерван 8 января. На арене «Энтерпрайз» «ноты» встретились с «Сан-Хосе». В этом противостоянии хозяева вышли победителями (3:2).

Все прогнозы на НХЛ

Следующие три матча на своей арене «Сент-Луис» также выиграл в основное время. Подопечные Крейга Беруби разобрались с «Баффало» (3:2), «Рейнджерс» (5:2) и «Анахаймом» (4:1).

«Филадельфия»

После 46 матчей регулярного первенства команда из штата Пенсильвания занимает пятую строчку в таблице Столичного дивизиона с 54 баллами в своем активе.

Минувший год подопечные Алена Виньо завершили победой в дополнительное время над «Анахаймом» (2:1), а 2020 «Филадельфия» начала с поражений.

1 января «Хулиганы с Брод-стрит» уступили «Лос-Анджелесу» (3:5), после чего «Флайерз» были слабее «Вегаса» (4:5), «Аризоны» (2:6) и «Каролины» в овертайме (4:5).

Неудачный отрезок «Филадельфия» прервала 9 января, одолев дома «Вашингтон» (3:2). Затем коллектив Виньо уступил «Тампе-Бэй» (0:1) и разобрался с «Бостоном» по буллитам (5:5, 1:0).

Прогноз

На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,87, на ничью — 4,30, а на победу «Филадельфии» — 3,50.

Имея хороший отрыв по очкам в Центральном дивизионе, «ноты» не будут сильно напрягаться в игре с «Филадельфией», у которой сейчас есть проблемы с результатами. Наш прогноз — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,58. 0