«Сент-Луис» — «Филадельфия».,Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 16 января 2020 года

«Сент-Луис»
Команда, находящаяся в штате Миссури, сейчас лидирует в таблицах Западной конференции и Центрального дивизиона. В 47 матчах этот клуб заработал 67 очков.
2020 год начался для подопечных Крейга Беруби с трех проигранных поединков. На выезде «Сент-Луис» был слабее «Аризоны» (1:3), «Колорадо» (3:7) и «Вегаса» в овертайме (4:5).
Но отрезок из поражений был прерван 8 января. На арене «Энтерпрайз» «ноты» встретились с «Сан-Хосе». В этом противостоянии хозяева вышли победителями (3:2).
Следующие три матча на своей арене «Сент-Луис» также выиграл в основное время. Подопечные Крейга Беруби разобрались с «Баффало» (3:2), «Рейнджерс» (5:2) и «Анахаймом» (4:1).
«Филадельфия»
После 46 матчей регулярного первенства команда из штата Пенсильвания занимает пятую строчку в таблице Столичного дивизиона с 54 баллами в своем активе.
Минувший год подопечные Алена Виньо завершили победой в дополнительное время над «Анахаймом» (2:1), а 2020 «Филадельфия» начала с поражений.
1 января «Хулиганы с Брод-стрит» уступили «Лос-Анджелесу» (3:5), после чего «Флайерз» были слабее «Вегаса» (4:5), «Аризоны» (2:6) и «Каролины» в овертайме (4:5).
Неудачный отрезок «Филадельфия» прервала 9 января, одолев дома «Вашингтон» (3:2). Затем коллектив Виньо уступил «Тампе-Бэй» (0:1) и разобрался с «Бостоном» по буллитам (5:5, 1:0).
Прогноз
На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,87, на ничью — 4,30, а на победу «Филадельфии» — 3,50.
Имея хороший отрыв по очкам в Центральном дивизионе, «ноты» не будут сильно напрягаться в игре с «Филадельфией», у которой сейчас есть проблемы с результатами. Наш прогноз — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,58. 0