ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч КХЛ 16 января 2020 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Сочи». Матч состоится 16 января на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Сочи».

ЦСКА

После 48 поединков регулярного первенства команда из Москвы имеет в своей копилке 72 балла. Это позволяет ей лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

Завершив минувший год двумя победами над «Витязем» (3:0) и «Локомотивом» в дополнительное время (4:3), ЦСКА выиграл и в первом матче 2020, разгромив «Сочи» (7:1).

Но 6 января «армейцы» в Уфе потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (2:4). Двумя днями позже «кони» взяли верх над «Динамо» Москва (4:1).

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В других поединках ЦСКА разобрался с «Куньлунем РС» (3:0), проиграл в серии послематчевых бросков «Автомобилисту» (2:2, 0:1) и оказался сильнее «Динамо» Минск (5:1).

«Сочи»

На сегодняшний день команда из одноименного города находится на девятой позиции в таблице Западной конференции с 46 баллами на своем счету.

Прошлый год «Сочи» завершил двумя домашними победами в дополнительное время. Подопечные Александра Андриевского разобрались с «Йокеритом» (4:3) и «Спартаком» (1:0).

Январские выступления «леопарды» начали с двух поражений. В ледовом дворце «Большой» хозяева были разгромлены ЦСКА (1:7) и биты «Трактором» (0:2).

После этого «Сочи» по буллитам одержал верх над «Спартаком» (1:1, 2:1) и «Трактором» (2:2, 2:0), но 14 января подопечные Андриевского уступили в овертайме «Торпедо» (1:2).

Прогноз

Победа ЦСКА оценивается в 1,31, на ничью букмекеры предлагают котировку 5,70, а на победу «Сочи» — 8,90.

Сочинцы осознают, что им предстоит встретиться с сильнейшим клубом Западной конференции. Но команде нужно стараться зарабатывать очки в каждом матче. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Сочи» больше 1 с коэффициентом 1,89. 0