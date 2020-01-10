«Анахайм» — «Даллас». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 10 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Анахайм» будет принимать «Даллас». Матч состоится 10 января на арене «Хонда Центр». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Даллас».

«Анахайм»

На данный момент клуб из штата Калифорния имеет на своем счету всего 39 баллов. Из-за этого команда располагается на седьмой позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона.

В последних 7 матчах подопечные Далласа Икинса выиграли дважды. 22 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден» «Анахайм» был разгромлен «Рейнджерс» (1:5).

А победили «могучие утки» в минувшем году «Вегас» у себя дома (4:3). Затем «кряквы» потерпели поражения от «Филадельфии» в овертайме (1:2) и от «Вегаса» (2:5).

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Январь начался для «Анахайма» со встречи с «Аризоной», в которой коллектив из штата Калифорния оказался слабее (2:4). Чуть позже подопечные Икинса по буллитам одержали верх над «Нэшвиллом» (4:4, 2:1), а также уступили «Коламбусу» (3:4).

«Даллас»

За свои 43 матча в рамках регулярного первенства клуб из Техаса завоевал 54 очка. В Центральном дивизионе команда находится на втором месте.

21 и 23 декабря «шерифы» дважды подряд крупно проиграли оппонентам. Сперва «Даллас» уступил «Флориде» (4:7), а затем он был разгромлен «Калгари» (1:5).

А закончился прошлый год для подопечных Рика Боунесса победами. В этих матчах команда из Техаса разобралась с «Колорадо» по буллитам (2:2, 2:0) и «Аризоной» (4:2).

Январские встречи «Даллас» также провел здорово. В родных стенах «шерифы» одержали верх над «Нэшвиллом» (4:2) и «Детройтом» (4:1), после чего в гостях команда переиграла «Лос-Анджелес» (2:1).

Прогноз

На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,05, ничья оценивается в 3,95, а победа «Далласа» — в 2,12.

В гостях «шерифы» должны воспользоваться плохой формой «уток», но «кряквы» без боя не сдадутся. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,55. 0