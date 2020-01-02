Швейцария U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч плей-офф Молодежного чемпионата мира 2 января 2020 года

В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2 января 2020 года сборная Швеции сыграет со сборной Чехии. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на Швейцария U20 — Россия U20.

Швеция

На групповом этапе Молодежного чемпионата мира эта сборная заработала 11 очков. С первого места ей удалось выйти в четвертьфинал турнира.

В стартовой игре против Финляндии соперники не смогли выявить сильнейшего в основное время. А уже в добавочном периоде Швеция оказалась сильнее оппонентов, одолев тех со счетом 3:2.

28 декабря «три короны» встретились со Швейцарией. Этот матч завершился крупной победой подопечных Томаса Монтена — 5:2.

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Два последних поединка Швеция завершила с одинаковым счетом. Сперва она уверенно разобралась с Казахстаном (6:2), а затем легко переиграла Словакию (6:2).

Чехия

В ходе четырех поединков группового этапа Молодежного чемпионата мира этот коллектив завоевал 4 балла. Такие результаты позволили команде занять 4 место в турнирной таблице.

В первом матче на МЧМ Чехия встретилась с Россией. На «Остравар Арене» «львы» неожиданно победили команду Брагина со счетом 4:3.

После этого подопечные Вацлава Варада сразились с Германией. В напряженном противостоянии чехи не смогли устоять, потерпев от немцев поражение — 3:4.

30 декабря Чехия до последнего билась за победу с США. Но поединок с представителями Северной Америки был проигран в овертайме (3:4). На следующий день «львы» были разгромлены Канадой (2:7).

Прогноз

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,28, на ничью — 8,00, а на победу Чехии — 7,00.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 7,5 с коэффициентом 1,61. 0