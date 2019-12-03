«Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 3 декабря на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Металлург» Мг.

«Локомотив»

Сейчас представители Ярославля находятся на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции. В 34 поединках регулярки эта команда заработала 37 баллов.

В последних пяти встречах «железнодорожники» сумели победить три раза. 22 ноября «Локомотив» одолел «Сочи» (5:2), а через пару дней подопечные Майка Пелино по буллитам переиграли «Йокерит» (2:2, 2:1).

Но 26 ноября в Москве гости встречи с «Динамо» были разгромлены хозяевами со счетом 1:4.

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После неудачи в столице «Локомотив» в родных стенах одержал верх над «Динамо» Минск (6:3), а в последней домашней встрече команда Пелино не справилась с «Автомобилистом» (0:1).

«Металлург» Мг

На данный момент команда из Магнитогорска занимает 8 строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 36 очками, добытыми в 34 играх.

17 ноября «сталевары» прервали свою пятиматчевую победную серию, уступив на выезде «Куньлуню РС» (1:3). А затем «Металлург» Мг проиграл «Амуру» (2:3).

Поражениями завершились и три последующие встречи «лисов». Подопечные Ильи Воробьева оказались слабее «Адмирала» (4:5), «Барыса» в овертайме (1:2) и ЦСКА (1:3).

Но 30 ноября «Металлург» Мг в родных стенах принимал «Салават Юлаев». Эта встреча закончилась минимальной победой «сталеваров» — 1:0.

Прогноз

На победу «Локомотива» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 2,31, на ничью — 3,95, а на победу «Металлурга» Мг — 2,70.

Обоим коллективам нужны очки в каждой встрече, но на «Арене-2000» фаворитами будут «железнодорожники». Наш прогноз — победа «Локомотива» в матче с коэффициентом 1,78. 0