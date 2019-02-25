«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 25 февраля 2019 года омский «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».

«Авангард»

В последней игре регулярного чемпионата «Авангард» на родном льду разгромил «Сибирь» (7:3) — эта победа стала для команды второй подряд, четвертой в последних пяти матчах, и помогла омичам подняться на четвертое место Востока, потеснив вниз «Ак Барс».

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Еще перед началом сезона серьезную травму получил опытный голкипер Кари Рамо, и хотя Игорь Бобков неплохо справлялся с ролью первого номера, стабильности ему не хватало, и это может повлиять на «Авангард» в плей-офф. Зато у омичей мощная оборона: Евгений Медведев, Максим Чудинов, Вилле Покка, Алексей Емелин, Коди Франсон. В атаке лидерами являются Илья Михеев, Сергей Широков, Кирилл Петров, Кирилл Семенов, Тэйлор Бек, Денис Зернов, Давид Деарне.

Почти по всем показателям статистики «Авангард» входит в число восьми сильнейших команд КХЛ, а единственное исключение — слабая реализация большинства (лишь 16,4% и 18-й показатель).

«Ак Барс»

В последнем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» на выезде был разбит «Металлургом» (0:4), и это поражение стоило казанцам третьего места на Востоке. Более того, команда опустилась на пятое место, пропустив вперед еще и «Авангард».

Главная проблема «Ак Барса» — травма основного вратаря Эмиля Гарипова, хотя Владислав Подяпольский в целом неплохо справлялся с ролью первого номера как для своих лет. В защите лидерами являются Пол Постма, Андрей Марков. В атаке — Джастин Азеведо, Данис Зарипов, Владимир Ткачев, Иржи Секач, Станислав Галиев.

«Ак Барс» в большей мере команда оборонительная, что не является секретом. В среднем за игру казанцы пропускают 2,24 шайбы — это 7-й показатель в КХЛ. Слабое место — игра в большинстве (15,3% реализации и только 19-й показатель).

Прогноз

На выезде «Ак Барс» играет не очень успешно, а омичи набрали неплохую форму к концу регулярки, но букмекеры оценивают шансы команд как равные, и мы тоже не будем рисковать. Но можно присмотреться к прогнозу на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,89 — обе команды обладают сильной обороной. 0