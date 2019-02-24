Фавориты и претенденты. Чего ждать от плей-офф Кубка Гагарина-2019?

25 февраля матчем «Металлурга» и «Салавата Юлаева» начинается плей-офф в КХЛ. LiveSport.Ru рассказывает о самом интересном, что будет происходить на весеннем льду.

Сумеет ли «Ак Барс» повторить успех Кубка Гагарина 2018?

В 2018 году победа «Ак Барса» в Кубке Гагарина стала достаточно большой неожиданностью. Казанцы сумели использовать свое преимущество на Востоке, сэкономить достаточно сил перед финалом, где ЦСКА, обескровленный битвой со СКА в финале Запада, разбился о железобетонную стену обороны казанцев.

Но, несмотря на определенную сенсационность прошлогоднего финала, тогда у «Ак Барса» было гораздо больше шансов на победу чем сейчас. Конечно, «Ак Барс» Зинетулы Билялетдинова в регулярке и плей-офф — это всегда две разные команды. Но текущий сезон вскрыл достаточно много проблем у «зеленых», включая и стареющих лидеров, и заметный спад у тех, кто помоложе (Владимир Ткачев), и травму основного вратаря Эмиля Гарипова.

В итоге, к старту постсезона «Ак Барс» подходит не то, что не фаворитом плей-офф — команду даже сильнейшей на Востоке не назовешь. Более того, далеко не факт, что казанцы пройдут «Авангард». Если бы не проблемы омичей с вратарской линией и не самая выдающаяся атака, у «Ак Барса» и вовсе было бы совсем немного шансов.

В итоге, анализируя текущую ситуацию, можно предположить, что плей-офф-2019 выглядит гораздо более предсказуемым, чем плей-офф-2018, и как раз потому, что в этом сезоне «Ак Барс», чуть ли не единственная по-настоящему кубковая команда, похоже, возьмет паузу.

ЦСКА — первый кубок или очередное разочарование?

Так что же получается, СКА и ЦСКА теперь точно разыграют Кубок Гагарина в очном противостоянии на Западе, а затем легко справятся с победителем Востока? Если смотреть чисто математические расклады, все идет именно к такому сценарию. Ведь даже в регулярке «Ак Барс» регулярно уступал и СКА и ЦСКА.

Если же брать сухую статистику, получаем главным фаворитом ЦСКА, прежде всего, за счет стабильности результатов. Игорь Никитин едва не вылетел с поста главного тренера в межсезонье, но получил последний шанс, чтобы добыть для ЦСКА первый в истории Кубок Гагарина. При этом сам Никитин упорно сохраняет ту же защитную игровую концепцию, которая помогла команде пробиться в финал в прошлом году — от добра добра не ищут.

По сути, главной преградой на пути ЦСКА к финалу Запада мог бы стать «Локомотив», от которого армейцы потерпели три поражение в регулярке, выиграв лишь раз, и то на финише в овертайме. Но ярославцы финишировали третьими, так что раньше финала соперники не сыграют, а с «Витязем» и «Динамо Москва» или «Йокеритом» команда точно справиться.

Итак, что на выходе? ЦСКА, безусловно, главный претендент на победу в Кубке Гагарина в этом году, да и пора уже москвичам прервать черную полосу и проклятье КХЛ — кто побеждает в регулярке, не выигрывает Кубок. Но есть еще традиция СКА…

СКА — скрытый или явный фаворит плей-офф?

В прошлом сезоне СКА считался главным претендентом на победу в Кубке Гагарина, но выбыл в финале Запада от ЦСКА, что стало главной неожиданностью, и заодно стоило работы тренерскому штабу во главе с Олегом Знарком. Теперь у СКА новый тренер Илья Воробьев, несколько изменившийся стиль игры и не столь очевидное преимущество перед стартом плей-офф.

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Но пусть не вводит в заблуждение второе место СКА в турнирной таблице. Да, армейцы Санкт-Петербурга выглядят чуть менее стабильно, но обладают, откровенно говоря, все таким же сильнейшим составом в КХЛ. Слабых мест у питерцев нет, кроме одного — личные встречи с ЦСКА в сезоне. Во всех четырех СКА проиграл ЦСКА, и это единственный тревожный звонок для армейцев Питера.

Но если вывести за скобки этот единственный нюанс, СКА обладает всеми инструментами для третьего за шесть лет Кубка Гагарина — лучшие вратари, оборона, практически равная по силе ЦСКА, и заметно более мощная атака. Кроме того, маленький бонус — СКА побеждает в плей-офф через год. Осталось только найти противоядие к ЦСКА, но по факту, все сводится к соперничеству двух армейских гигантов.

Темные лошадки — от кого можно ждать сюрпризов?

Запад

Для того чтобы соответствовать уровню притязаний на победу или хотя бы финал плей-офф, у претендента должен быть базовый набор характеристик: хорошая вратарская бригада, ровный состав с достаточно надежной обороной и достаточное количество креативных исполнителей в атаке, способных решить исход матча благодаря индивидуальным действиям.

Итак, на Западе есть три приближенных к фаворитам претендента: «Локомотив», «Динамо Москва» и «Йокерит». Финны отпадают почти сразу — очень нестабильная, наверное, самая слабая вратарская линия среди конкурентов — Райан Запольски и Янис Калниньш показывают игру максимум на уровне середняка КХЛ. Да, у «Йокерита» очень большая глубина состава в атаке, но в обороне клуб из Хельсински играет по остаточному принципу — а значит на выходе у нас лишь одна составляющая для необходимого успеха из трех.

«Динамо Москва» ограничено еще больше — нестабильная вратарская линия с откровенно «уставшим» Александром Еременком, неплохая, но не выдающаяся оборона, и главное — отсутствие выбора в атаке. Конечно, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий могут создать момент из ничего, однако есть двое, а за ними пропасть. Закрыть двоих в плей-офф не так уж сложно — ни одного соответствия из трех необходимых.

В этой компании немного выделяется «Локомотив» — Дмитрию Квартальнову удалось приблизиться к идеальной комбинации — у ярославцев стабильная и сильная вратарская линия, состоящая из Ильи Коновалова и Александра Салака, очень надежная оборона, пусть и без ярких лиц, и даже атака неплохая, но недостаточно вариативная.

Откровенно говоря, у «Локо» с натяжкой есть лишь пара-тройка исполнителей, которые смогут не просто выдержать давление ЦСКА или СКА и при этом создавать моменты, а делать это регулярно на протяжении нескольких поединков подряд. Но при всем уважении к Брендону Козуну, Петри Контиоле и Андрею Локтионову, их не поставишь в один ряд с лидерами СКА и ЦСКА.

Восток

На Востоке разрыв в уровне между командами не столь высок, так что не удивительно, что Андрею Мартемьянова удалось подтянуть стабильный «Автомобилист» до уровня победителя конференции. Однако на финише регулярки клуб из Екатеринбурга был уже не столь очевидным фаворитом. Да, «Автомобилисту» по силам пробиться в финал, но там его без проблем укатают СКА или ЦСКА.

Почему? Нет смысла описывать достоинства «Автомобилиста», просто укажем на некоторые моменты, которыми могут воспользоваться соперники — голкипер Якуб Коварж хорош, но Владимир Сохацкий в роли дублера не впечатляет, и перед плей-офф это огромный риск. Атка действительно сильна, но за Голышевым, Да Костой, Паре, Секстоном и Доусом пропасть, а оборона, хоть и вполне приличная для регулярки, давление плей-офф вряд ли выдержит — в ней нет по-настоящему топ-игроков.

«Барыс» просто нет смысла ставить на эту компанию в контексте претендента на Кубок Гагарина по ряду причин — большой разрыв в уровне между легионерами и местными исполнителями, не самая быстрая и подготовленная к мощному давлению оборона, опытные, но нестабильные вратари. Казахстанцы уже прыгнули выше головы, и дальше полуфинала Востока вряд ли пробьются.

«Салават Юлаев», по очевидным причинам, в качестве реального вызова фаворитам мы не рассматриваем, так что остаются «Металлург» и «Авангард». В первом случае есть фактор лидеров, и вроде бы неплохая комбинация вратарей, обороны и атаки, но есть два очень существенных момента — возраст лидеров и Йозеф Яндач, который в качестве главного тренера за всю свою карьеру не выиграл ничего — ни на клубном уровне, ни в сборной.

«Авангард» ХК «Авангард»

Наконец, «Авангард», и вот здесь мы вправе ожидать сюрпризов. Единственным слабым местом является вратарская линия — Игорь Бобков, при всем уважении, это не вратарь команды уровня претендента на Кубок Гагарина. Да и его главной задачей была подстраховка Карри Рамо (который, впрочем, тоже не эталон), но проблема в том, что Рамо из-за травмы на льду в сезоне так и не появился, а руководство омичей за весь сезон так не сумело найти топ-вратаря.

Возможно, у «Авангарда» не самая сильная атака по именам, но в плане игры Омичи один из немногих коллективов в КХЛ, не стесняющийся атаковать, и делает это интересно. Так что пусть не вводит в заблуждение не очень большой список звездных имен, хотя Илья Михеев, Сергей Широков и Тэйлор Бэк это уже неплохая заявка — не хуже чем у остальных, зато оборона сильнейшая на Востоке по именам — Медведев, Чудинов, Емелин, Франсон, Покка.

Главное, ключевым фактором успеха для «Авангард» может стать Боб Хартли — канадский специалист сумел построить едва ли не самый мощный «Авангард» за всю его историю (именно в плане качества игры), и это лишь за один сезон.

Причем у Хартли уже есть опыт победы в чемпионате Швейцарии с Цюрихом (поверьте, в этой лиге выиграть совсем непросто) и звание лучшего тренера года в НХЛ, которое просто так не присуждают. Именно фактор Хартли может нивелировать многие погрешности, если не подведет Бобков. И если «Авангард» пройдет «Ак Барс», это будет весомая заявка на финал Кубка Гагарина.

P.S. О том, как могут закончиться матчи, мы рассказываем регулярно в наших прогнозах на матчи КХЛ. 0