«Торонто» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Вашингтон».

«Торонто»

В прошлой игре «Торонто» в овертайме уступил «Сент-Луису» (2:3) — это второе поражение «Мейпл Лифс» подряд. «Торонто» занимает третье место в Атлантическом дивизионе, опережая на пять очков «Монреаль», и на два отставая от «Бостона».

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Причем «Торонто» проигрывал по ходу матча 0:2, но шайбы форвардов Зака Хаймана и Остона Мэттьюса, а также результативная передача российского защитника Никиты Зайцева помогли перевести игру в овертайм. Российский защитник Игорь Ожиганов участия в матче не принимал. Среди ключевых игроков — вратарь Фредерик Андерсен, защитники Морган Райлли и Джейк Гардинер, нападающие Митч Марнер, Джон Таварес, Каспери Капанен.

«Торонто» играет от нападения, забрасывая в среднем 3,53 шайбы за матч — это 4-й лучший результат в НХЛ. Но и оборона тоже входит в топ-10. Лишь спецбригады чуть слабее.

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде дожал «Лос-Анджелес» (3:2) — команда шесть матчей подряд чередует победы и поражения, но сохраняет второе место в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Питтсбург», и отставая на три от «Айлендерс».

Героем матча стал российский топ-форвард Александр Овечкин, оформивший дубль, еще одна шайба на счету Бретта Коннолли, дважды ассистировал партнерам топ-защитник Джон Карлссон. Российский защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов очков не набирали. Среди топ-исполнителей — вратарь Брэйден Холтби, нападающие Ти Джей Оши, Никлас Бэкстрем, Якуб Врана.

«Вашингтон» тоже играет с акцентом на чужие ворота, забрасывая в среднем 3,32 шайбы за матч — это 7-й лучший показатель в НХЛ. Но оборона у «Кэпиталз» откровенно слабая, и не входит даже в топ-20.

Прогноз

Соперники сыграли дважды в сезоне, и оба раза сильнее был «Торонто» — 4:2 на выезде и 6:3 дома. Букмекеры уверены в результативном матче, а мы сыграем от обратного — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,83. Матч наверняка будет результативным, но не факт, что слишком. 0