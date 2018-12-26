«Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря 2018 года финский «Йокерит» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо Москва».

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» в овертайме дожал рижское «Динамо» (3:2), а до этого в родных стенах разложил ЦСКА (4:1). Финны идут на серии из двух побед после трех кряду поражений, сохраняя третье место в Западной конференции — отстают от СКА на пять очков и опережают «Локомотив» на два при двух матчах в запасе.

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В игре с рижанами отлично проявила себя 4-я пятерка — нападающий Макс Вярн и защитник Виктор Лоов забросили по шайбе, причем Лоов — победную. Шайба на счету лучшего бомбардира Брайана О’Нейлла, два ассиста у ведущего защитника Алекса Гранта. Среди лидеров также защитник Сами Леписто, нападающие Сакари Маннинен, Йессе Йоэнсуу и Джон Норман. Травмированы защитник Эемели Расанен, нападающие Марко Анттила и Петер Регин.

«Йокерит» делает ставку на мощную атаку — в среднем за матч финны забрасывают 3,25 шайбы (3-й показатель), и реализуют 24,8% большинства (5-й). По игре в обороне и в меньшинстве результаты заметно хуже, но в пределах 10-13 мест, что также неплохо.

«Динамо Москва»

В прошлом матче «Динамо Москва» на выезде засушило «Амур» (2:0), одержав свою четвертую победу подряд (третья подряд на выезде) и 10-ю в последних 12-ти матчах. Но впереди у бело-голубых еще три выездных поединка. Сейчас «Динамо» занимает 6-е место в Западной конференции.

В игре с «Амуром» отлично сыграл вратарь Иван Бочаров, отразив все 26 бросков, и оформив второй в сезоне шатаут. Результат сделала ударная тройка — Дмитрий Кагарлицкий записал себе в актив гол+пас, Даниил Тарасов шайбу, а Вадим Шипачев результативную передачу. Среди лидеров также защитник Илья Никулин и Миика Койвисто. Травмированы нападающие Андрей Алексеев и Максим Афиногенов.

По сравнению с началом сезона «Динамо» подтянуло статистику, и теперь входит в топ-10 команд КХЛ по игре в обороне (в среднем 2,31 пропущенных шайб за матч), и рядом с этой зоной по игре в атаке (2,36 заброшенных шайб в среднем за игру). Зато спецбригады сохранили дисбаланс — отличное большинство (24,4% реализации и 6-е место), но ужасное меньшинство (75,5% надежности и лишь 21-е место).

Прогноз

1.88 Прогноз: Победа «Йокерита» в основное время Сделать ставку!

Обе команды на хорошем ходу, а в первом матче сезона в Москве «Динамо» обыграло «Йокерит» (2:0). Но у бело-голубых тяжелый график и затяжной перелет из Хабаровска в Хельсинки через половину планеты, так что рекомендуем прогноз на победу «Йокерита» в основное время с коэффициентом 1,88. 0