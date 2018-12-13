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    «Питтсбург» Малкина одержит победу над «Чикаго» без Анисимова

    «Чикаго» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 13 декабря 2018 года

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Чикаго» — «Питтсбург»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 13 декабря 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Питтсбург».
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    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» в родных стенах уступил «Монреалю» (2:3), проиграв в седьмой раз подряд и девятый в последних десяти поединках. На данный момент «Блэкхокс» опустились на последнее место не только в Центральном дивизионе, но и во всей Лиге.

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    В игре с «Монреалем» стараний вратаря Кори Кроуфорда и двух шайб лидера атак Патрика Кэйна не хватило для того, чтобы хотя бы зацепиться за ничью в основное время. Среди лидеров отметим также Доминика Кахуна, Джонатана Тэйвза, Брэндона Саада, Эрика Густафссона и нашего Артема Анисимова, но он точно не поможет в игре с «Питтсбургом» из-за сотрясения. Также травмированы защитники Брэндон Дэвидссон и Густав Форслинг.

    «Чикаго» претендует на звание абсолютного неудачника сезона в НХЛ, и статистика у «Блэкхокс» соответствующая — худшее в Лиге большинство, вторая худшая оборона и третье худшее меньшинство. Только по игре в атаке «Чикаго» не самое худшее, а занимает 25-е место — в среднем 2,71 заброшенных шайб за матч.

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде в серии буллитов дожал одного из своих главных конкурентов по столичному дивизиону «Айлендерс» (2:1), догнав соперника по очкам, но занимая пока что четвертое место. В целом, «Пингвинз» набирают очки четыре матча кряду при трех победах.

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    В игре с «Айлендерс» наконец-то хорошо сыграл вратарь Кэ йси ДеСмит, отразив 25 из 26 бросков в створ. Шайба в основное время на счету Дерека Брассара, в серии буллитов отметились Джейк Гюнтцель и Фил Кессел. Также среди лидеров отметим защитника Криса Летанга, нападающих Сидни Кросби и нашего Евгений Малкина. Лазарет команды переполнен — вратарь Мэтт Мюррей, защитник Джастин Шульц, нападающие Мэтт Каллен, Патрик Хорнквист и Доминик Симон.

    У «Питтсбурга» очень приличная атакующая линия — в среднем за матч «Пингвинз» забрасывают 3,35 шайб. Спецбригады также входят в топ-10, но игра в обороне и вратари продолжают оставаться ключевой проблемой команды — в среднем 3,10 пропущенных шайб за матч и только 20-е место в НХЛ.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, но с учетом проблем «Чикаго» и важности очков для «Питтсбурга», прогнозируем победу «Пингвинз» в основное время с коэффициентом 2,02. 0

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    Прогноз на «Чикаго» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 13 декабря 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 04:00 мск.
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