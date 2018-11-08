Россия — Финляндия. Прогноз и ставки на матч Кубка Карьяла 8 ноября 2018 года

В рамках Кубка Карьяла 8 ноября 2018 года сборная России сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.

Россия

Сборная России стартует в первом в сезоне этапе Евротура — Кубке Карьяла, который пройдет в Финляндии. И в первом же поединке подопечных Ильи Воробьева ждет встреча с хозяевами турнира. Также в рамках Кубка россияне сыграют против Швеции и Чехии.

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В состав сборной России не попали ни Павел Дацюк, ни Никита Гусев, не были вызваны и Вадим Шипачев с Василием Кошечкиным и другими. Зато в составе немало молодежи — вратарь Илья Коновалов, защитник Андрей Педан, нападающие Андрей Кузьменко, Евгений Кетов и Анатолий Голышев. Из-за травм выпали из состава защитник Никита Трямкин и нападающий Кирилл Семенов — их заменят Динар Хафизуллин и Антон Слепышев.

Чего ждать от экспериментального состава России? В ростере немало новых фамилий и тех игроков, кто провел в сборной всего несколько матчей. Вряд ли мы увидим слишком результативную игру команды, но можно ожидать огромное желание и самоотдачу.

Финляндия

Финляндия стартует на домашнем Кубке Карьяла с целью повторить успех прошлого года, когда финны одержали три победы в трех играх с Канадой, Швецией и Россией. Впрочем, на чемпионате мира бело-голубые выступили неудачно и теперь у них новый тренер — Юкка Ялонен вместо Лаури Марьямяки.

Костяк сборной Финляндии на Кубке Карьяла состоит из игроков КХЛ. Мы увидим немало знакомых нам лиц — Юха Метсола, Вилле Покка, Миика Койвисто, Миро Аалтонен, Теему Хартикайнен и другие. Также целый ряд исполнителей представляет финский «Йокерит» в российской лиге.

Финляндия команда оборонительного стиля, так что не стоит ждать от соперника искрометной атакующей игры. Тем более, в составе немало опытных игроков. Так что с большой долей вероятности мы увидим тактический, вязкий хоккей.

Прогноз

Из четырех матчей в рамках Евротура в прошлом году Россия трижды уступила Финляндии, и лишь раз выиграла. Но сейчас мы рискнем спрогнозировать победу России в матче с коэффициентом 1,95. 0