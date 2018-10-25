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    Возьмет ли «Металлург» реванш у «Автомобилиста» за домашнее поражение?

    «Автомобилист» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 25 октября 2018 года

    КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Прогноз на «Автомобилист» — «Металлург»
    Найджел Доус, «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 октября 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Металлург».
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    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде в овертайме дожал «Локомотив» (2:1), одержав свою вторую победу подряд после пока что единственного поражения в сезоне. «Автомобилист» уверенно лидирует в турнирной таблице, как Восточной конференции, так и всей КХЛ, одержав 20 побед в 21 поединке.

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    В игре с «Локомотивом» гол+пас записал на свой счет молодой нападающий Максим Рассейкин, став героем встречи. Победная шайба на счету одного из лучших бомбардиров команды Дэна Секстона, вратарь Ян Коварж отразил 31 из 32 бросков в створ. Также нужно выделить лучшего бомбардира Найджела Доуса (21 очко). В списке травмированных нападающие Евгений Чесалин и Александр Кучерявенко.

    «Автомобилист» обладает абсолютно лучшей обороной в КХЛ, пропуская в среднем за игру лишь 1,33 шайбы. Но атакующая линия также одна из лучших — 3,43 шайбы в среднем за матч и 23% реализации большинства (2-й и 3-й результат соответственно). Разве что меньшинство чуть похуже — 85,1% надежности (6-й показатель).

    «Металлург»

    В прошлом поединке «Металлург» также играл на выезде с «Локомотивом», но проиграл (2:3), прервав серию из двух подряд побед и потерпев четвертое поражение в последних шести матчах. Игра с «Автомобилистом» последняя выездная для команды перед серией из четырех домашних матчей.

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    В игре с «Локомотивом» дебютными шайбами за «Металлург» отметились защитник Максим Матушкин и нападающий Михал Булирж, который вовсе проводил свой первый матч в составе. Не очень удачную встречу провел голкипер Артем Загидулин, которого в начале третьего периода сменил Василий Кошечкин. Без очков сыграли лидеры — Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Деннис Расмуссен, Виктор Антипин.

    «Металлург» относительно неплохо выглядит в обороне, пропуская в среднем 2,27 шайбы за матч и показывая 84,1% надежности в меньшинстве (оба 8-х показателя в КХЛ). Атака чуть похуже, но также рядом с десяткой — в среднем 2,59 заброшенных шайб за матч и 23% реализации большинства.

    Прогноз

    В текущем сезоне команды уже встречались на льду «Метталурга», и тогда «Автомобилист» одержал уверенную победу 4:1. Что касается предстоящей встречи, можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,90, так как в последних матчах соперники не блещут результативностью. 0

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Металлург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 октября 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск.
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