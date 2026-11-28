прогноз на матч 11-го тура Бундеслиги, ставка за 1.98

29 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Аугсбург». Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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«Хоффенхайм»

Турнирное положение: в чемпионате Германии «Хоффенхайм» занимает 11-е место, набрав 12 очков в 10 сыгранных матчах.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» проиграл на выезде «Айнтрахту» (0:1). В матче общего этапа Лиги Европы немецкий клуб нанёс поражение австрийскому «Штурму» (3:1). В составе победителей по голу забили Адам Гложек, Бамбасе Конте, Максим Мёрштедт.

Не сыграют: Валентин Гендрё, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Вутер Бюргер. Из-за красной карточки игру против «Аугсбурга» пропустит Озан Кабак.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних матчах «Хоффенхайм» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения, забив при этом шесть голов и пропустив шесть мячей.

«Аугсбург»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Аугсбург» занимает 10-е место, набрав 12 очков: 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

Последние матчи: В десятом туре Бундеслиги «Аугсбург» переиграл «Майнц» (3:1). Австрийский форвард Михаэль Грегорич оформил дубль, еще один мяч забил Абдулай Джума Бах.

Не сыграют: Ноакай Банкс, Джеффри Гауэлеу, Ан-Ноа Массанго, Крислен Матсима, Стив Мунье.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Аугсбург» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединка потерпел поражение, забив 11 голов и пропустив 11 мячей.

На что ставят в матче Хоффенхайм — Аугсбург Букмекерские коэффициенты на матч Хоффенхайм — Аугсбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» занимает 11-е место в чемпионате Германии

«Аугсбург» занимает 10-е место в чемпионате Германии

«Хоффенхайм» набрал 4 очка в матчах против «Аугсбурга»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хоффенхайма» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Аугсбурга» — 4.10.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.45 и 2.65.

Прогноз: «Хоффенхайм» будет стремиться реабилитироваться за поражение от «Айнтрахта» и воспользоваться преимуществом домашнего поля. Команда неплохо провела последние матчи, одержав победы над «Шальке» и «Штурмом». «Аугсбург» также способен доставить сопернику проблемы, однако гостям предстоит обойтись без нескольких важных футболистов. Считаем, что хозяева имеют хорошие шансы добиться положительного результата.

1.98 Фора «Хоффенхайма» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Хоффенхайм» — «Аугсбург» принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Фора «Хоффенхайма» (-1) с коэффициентом 1.98.

Прогноз: Предстоящая встреча обещает быть результативной. «Аугсбург» забил 11 голов в последних пяти матчах, но при этом столько же пропустил. «Хоффенхайм» также регулярно участвует в результативных встречах, а его оборона будет ослаблена отсутствием нескольких игроков. Учитывая атакующий потенциал обеих команд и их проблемы в защите, можно ожидать открытого футбола.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Хоффенхайм» — «Аугсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.25.