29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.75.

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«Эвертон»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Эвертон» на два очка отстает от топ-5. Команда забила 12 мячей при четырнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Брентфорду» — 0:4.

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До того «Эвертон» переиграл «Ковентри» — 3:1, а вот чуть раньше переиграл «Ньюкасл» — 1:0. «Ириски» победили в двух последних домашних поединках.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Эвертон» сражается за попадание в еврокубки, вот только недавно прервал свою трехматчевую победную серию.

При этом «Эвертон» имеет огромные проблемы с реализацией. Дома же команда забила всего восемь мячей в пяти поединках. К тому же землякам она уступила в трех последних очных встречах. А вот «красных» «ириски» не обыгрывают уже два с половиной года.

Безусловно, команда будет действовать вторым номером. Тылы «ирисок» довольно надежны, но хватит ли этого для набора очков?

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» пытается не отставать от лидеров. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ливерпуль» на один зачетный пункт отстает от второй позиции. Команда забила 18 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов переиграла «Брюгге» — 3:0.

До того «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» — 4:0, а вот чуть раньше переиграл «Кристал Пэлас» — 3:1. «Красные» победили в трех последних поединках.

Состояние команды: «Ливерпуль» имеет проблемы с реализацией, однако постепенно набирает обороты.

При этом «Ливерпуль» по своему кадровому потенциалу должен бороться за чемпионский титул, и после скромного старта дела в этом плане несколько налаживаются. «Красные» способны на большее, да и Александер Исак уже успел отличиться семью забитыми мячами в АПЛ.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «Красные» имеют амбиции и ресурсы плотнее подтянуться к лидеру.

На что ставят в матче Эвертон — Ливерпуль Букмекерские коэффициенты на матч Эвертон — Ливерпуль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.75. Ничья — в 3.90, выигрыш «Эвертона» — в 4.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.20.

Прогноз: «Красные» имеют потенциал прибавить в плане реализации, к тому же в последнее время удачно противостоят «Эвертону».

5.75 Фора «Ливерпуля» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.75 на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 4750₽, общая выплата — 5750₽

Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 5.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

9.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 9.00 на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 8000₽, общая выплата — 9000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 9.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт