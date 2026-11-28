29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.75.
«Эвертон»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Эвертон» на два очка отстает от топ-5. Команда забила 12 мячей при четырнадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Брентфорду» — 0:4.
До того «Эвертон» переиграл «Ковентри» — 3:1, а вот чуть раньше переиграл «Ньюкасл» — 1:0. «Ириски» победили в двух последних домашних поединках.
Состояние команды: «Эвертон» сражается за попадание в еврокубки, вот только недавно прервал свою трехматчевую победную серию.
При этом «Эвертон» имеет огромные проблемы с реализацией. Дома же команда забила всего восемь мячей в пяти поединках. К тому же землякам она уступила в трех последних очных встречах. А вот «красных» «ириски» не обыгрывают уже два с половиной года.
Безусловно, команда будет действовать вторым номером. Тылы «ирисок» довольно надежны, но хватит ли этого для набора очков?
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» пытается не отставать от лидеров. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ливерпуль» на один зачетный пункт отстает от второй позиции. Команда забила 18 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов переиграла «Брюгге» — 3:0.
До того «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» — 4:0, а вот чуть раньше переиграл «Кристал Пэлас» — 3:1. «Красные» победили в трех последних поединках.
Состояние команды: «Ливерпуль» имеет проблемы с реализацией, однако постепенно набирает обороты.
При этом «Ливерпуль» по своему кадровому потенциалу должен бороться за чемпионский титул, и после скромного старта дела в этом плане несколько налаживаются. «Красные» способны на большее, да и Александер Исак уже успел отличиться семью забитыми мячами в АПЛ.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «Красные» имеют амбиции и ресурсы плотнее подтянуться к лидеру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.75. Ничья — в 3.90, выигрыш «Эвертона» — в 4.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.20.
Прогноз: «Красные» имеют потенциал прибавить в плане реализации, к тому же в последнее время удачно противостоят «Эвертону».
Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 5.75.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 9.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Эвертон» уступил землякам в трех последних очных поединках
- «Ириски» уже два с половиной года не обыгрывают «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» в среднем пропускает фактически гол за матч
- «Красные» победили в трех последних поединках
- «Ириски» в двух последних матчах пропустили пять мячей