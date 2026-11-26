В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций норвежский «Бранн» будет принимать датский «Орхус». Игра пройдет в Бергене 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Бранн»
Турнирное положение: норвежский клуб занимает 6-е место в основном этапе Лиги конференций, набрав семь очков из девяти возможных.
Последние матчи: в первом туре Лиги конференций «Бранн» на своем поле переиграл «Линкольн» из Гибралтара (2:1). Затем норвежцы нанесли поражение литовскому клубу «Кауно Жальгирис» (4:1).
В рамках третьего игрового дня «Бранн» обменялся голами с клубом «Синт-Трёйден» (1:1).
27-м туре чемпионата Норвегии «Бранн» обыграл «Осло» (4:3). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает седьмое место, набрав 36 очков.
Не сыграют: Боакье, Гудмундссон, Педерсон, Серенсен.
Состояние команды: в пяти последних матчах «Бранн» одержал три победы и сыграл две встречи вничью, забив при этом 12 голов и пропустив 8 мячей.
«Орхус»
Турнирное положение: датский клуб занимает в общем этапе Лиги конференций 24-е место, набрав два очка в трёх сыгранных матчах.
Последние матчи: в первом туре основного этапа Лиги конференций «Орхус» проиграл бельгийскому «Генту» (0:1). Затем датчане сыграли вничью с албанской «Эгнатией» (1:1). В третьем туре еврокубка скандинавы разошлись миром с португальской «Брагой» (0:0).
В 15-м туре чемпионата Дании «Орхус» одержал победу над «Люнгбю» (2:1). В Суперлиги участник Лиги конференций занимает 8-е место с 11 очками.
Не сыграют: Поульсен, Серра, Якоб.
Состояние команды: в последних матчах датчане одержали три победы, сыграли вничью в одном поединке и потерпели одно поражение.
Статистика для ставок
- «Орхус» занимает 24-е место в Лиге конференций
- «Бранн» занимает 6-е место в Лиге конференций
- «Орхус» и «Бранн» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Бранна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Орхуса» — 3.05.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.05.
Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, не исключаем, что соперники начнут сушить игру. Не исключаем, что «Орхус» и «Бранн» сыграют по низам.
Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Гости в среднем за матч забивают два мяча, норвежцы вполне могут найти свой шанс у ворот соперника.
Ставка: Фора «Бранна» (-1) с коэффициентом 2.70.