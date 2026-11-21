21 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» намерен бросить перчатку ПСЖ. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» на два очка отстает от лидера. Команда отличилась 14 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв ершистый «Ренн» — 2:1.

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До того «Лилль» в Лиге чемпионов подписал мировую с «Будё-Глимтом» — 0:0, зато поединок с «Лансом» принес три очка — 1:0. Команда не уступила в четырех последних матчах.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Лилль» имеет весьма надежные тылы, а вот в плане реализации нынче явно не преуспевает.

При этом «Лилль» в кадровом плане выглядит довольно симпатично. К тому же в Лиге 1 команда в родных стенах еще не потерпела ни одного поражения. Плюс уже какую по счету спортивную молодость переживает Оливье Жиру. Ветеран уже успел отличиться тремя голами в чемпионате. И это не предел!

И уж точно команда постарается подтянуться к лидеру. «Доги» уже три года не могут одолеть «Лион». Самое время прерывать неприятные традиции?

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» борется за попадание в Лигу чемпионов. Команда на текущий момент находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» всего на шесть зачетных баллов отстает от лидера. Команда забила 15 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда досадным образом уступила «Бресту» — 0:2.

До того «Лион» в Лиге Европы не уступил «Реал Сосьедаду» — 1:1, а вот чуть ранее уверенно переиграл «Анже» — 2:0. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

Состояние команды: «Лион» не столь стабилен в плане результатов, зато пропускает в среднем гол за матч.

При этом «Лион» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в пяти матчах добыла всего четыре очка. Зато в четырех последних очных поединках с «догами» лионцы победили, да и в нынешней диспозиции явно постараются добыть три очка.

Наверняка команда будет действовать максимально активно. Вот только «Лион» уже два месяца не побеждает на чужих полях.

На что ставят в матче Лилль — Лион Букмекерские коэффициенты на матч Лилль — Лион: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.30. Ничья — в 3.30, выигрыш «Лиона» — в 3.10.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.00, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: «Лилль» на данном этапе выглядит монолитнее оппонента, неудачно выступающего на чужих полях.

2.30 Победа «Лилля» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Лилль» — «Лион» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Лилля» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Лилль» — «Лион» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт