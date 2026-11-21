21 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» намерен бросить перчатку ПСЖ. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Лилль» на два очка отстает от лидера. Команда отличилась 14 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв ершистый «Ренн» — 2:1.
До того «Лилль» в Лиге чемпионов подписал мировую с «Будё-Глимтом» — 0:0, зато поединок с «Лансом» принес три очка — 1:0. Команда не уступила в четырех последних матчах.
Состояние команды: «Лилль» имеет весьма надежные тылы, а вот в плане реализации нынче явно не преуспевает.
При этом «Лилль» в кадровом плане выглядит довольно симпатично. К тому же в Лиге 1 команда в родных стенах еще не потерпела ни одного поражения. Плюс уже какую по счету спортивную молодость переживает Оливье Жиру. Ветеран уже успел отличиться тремя голами в чемпионате. И это не предел!
И уж точно команда постарается подтянуться к лидеру. «Доги» уже три года не могут одолеть «Лион». Самое время прерывать неприятные традиции?
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» борется за попадание в Лигу чемпионов. Команда на текущий момент находится на 5-м месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» всего на шесть зачетных баллов отстает от лидера. Команда забила 15 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда досадным образом уступила «Бресту» — 0:2.
До того «Лион» в Лиге Европы не уступил «Реал Сосьедаду» — 1:1, а вот чуть ранее уверенно переиграл «Анже» — 2:0. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.
Состояние команды: «Лион» не столь стабилен в плане результатов, зато пропускает в среднем гол за матч.
При этом «Лион» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в пяти матчах добыла всего четыре очка. Зато в четырех последних очных поединках с «догами» лионцы победили, да и в нынешней диспозиции явно постараются добыть три очка.
Наверняка команда будет действовать максимально активно. Вот только «Лион» уже два месяца не побеждает на чужих полях.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.30. Ничья — в 3.30, выигрыш «Лиона» — в 3.10.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.00, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.80.
Прогноз: «Лилль» на данном этапе выглядит монолитнее оппонента, неудачно выступающего на чужих полях.
Ставка: Победа «Лилля» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Лион» на выезде не побеждает уже два месяца
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- «Доги» в четырех последних очных поединках уступили «Лиону»
- «Лион» в пяти выездных поединках добыл всего четыре очка
- «Лилль» в текущем чемпионате еще не проигрывал в родных стенах