13 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Словакия и Фарерские острова. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Словакия
Турнирное положение: Словакия после четырёх туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 3, набрав 10 баллов.
Команда на шесть очков опережает как своего нынешнего соперника, который идёт вторым, так и третью в таблице Молдову, а также на восемь пунктов — четвёртый Казахстан.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в чужих стенах одержала разгромную победу над Молдовой (4:0).
Ранее в предыдущем туре коллектив уже потерял очки, когда теперь на выездной арене разошёлся мировой как раз с нынешним соперником — 1:1.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия выиграла три раза при одной ничьей.
С такой формой у хозяев отличные шансы на три очка, тем более если помнить про их перевес в классе над соперником, а также фактор домашнего поля.
Давид Ганцко — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерские острова после четырёх туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с четырьмя баллами в активе.
Команда на шесть очков отстаёт от нынешнего соперника, а также по дополнительным показателям опережает третью в таблице Молдову и на два очка — четвёртый Казахстан.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Казахстаном (2:2).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также не сумел выиграть, когда теперь уже на своей арене разошёлся мировой со Словакией (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, Фарерские острова ни разу не проиграли при четырёх ничьих и одной победе.
С такими результатами у гостей неплохие перспективы по крайней мере на ничью, но более высокий класс соперника и поддержка его трибун заставляет в этом сомневаться.
Пять голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трёх из четырёх последних домашних матчей Словакии забивали больше двух голов
- в пяти последних матчах Фареры не проиграли
- в четырёх последних матчах Фарер забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.36. Ничья — в 4.50, успех Фарер — в 9.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 1.94.
Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних матчей.
Между тем, в предыдущем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой расклад сыграл в четырёх последних матчах Фарерских островов.
Ставка: обе команды забьют за 2.20