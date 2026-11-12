Завоюет ли Словакия путёвку в Лигу B?

прогноз на матч пятого тура Лиги наций, ставка за 1.83

13 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Словакия и Фарерские острова. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Словакия

Турнирное положение: Словакия после четырёх туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 3, набрав 10 баллов.

Команда на шесть очков опережает как своего нынешнего соперника, который идёт вторым, так и третью в таблице Молдову, а также на восемь пунктов — четвёртый Казахстан.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в чужих стенах одержала разгромную победу над Молдовой (4:0).

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Ранее в предыдущем туре коллектив уже потерял очки, когда теперь на выездной арене разошёлся мировой как раз с нынешним соперником — 1:1.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия выиграла три раза при одной ничьей.

С такой формой у хозяев отличные шансы на три очка, тем более если помнить про их перевес в классе над соперником, а также фактор домашнего поля.

Давид Ганцко — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерские острова после четырёх туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с четырьмя баллами в активе.

Команда на шесть очков отстаёт от нынешнего соперника, а также по дополнительным показателям опережает третью в таблице Молдову и на два очка — четвёртый Казахстан.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также не сумел выиграть, когда теперь уже на своей арене разошёлся мировой со Словакией (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, Фарерские острова ни разу не проиграли при четырёх ничьих и одной победе.

С такими результатами у гостей неплохие перспективы по крайней мере на ничью, но более высокий класс соперника и поддержка его трибун заставляет в этом сомневаться.

Пять голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трёх из четырёх последних домашних матчей Словакии забивали больше двух голов

в пяти последних матчах Фареры не проиграли

в четырёх последних матчах Фарер забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.36. Ничья — в 4.50, успех Фарер — в 9.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 1.94.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних матчей.

Между тем, в предыдущем матче гостей был реализован такой же сценарий.

1.83 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Словакия — Фарерские острова принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой расклад сыграл в четырёх последних матчах Фарерских островов.

2.20 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Словакия — Фарерские острова позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют за 2.20