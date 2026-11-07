прогноз на матч 10-го тура АПЛ, ставка за 1.92

8 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Брентфорд». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» в английской Премьер-лиге занимает третье место, набрав 19 очков после девяти туров. «Чайки» отстают от «Манчестер Сити» на два очка, от «Арсенала» — на пять пунктов.

Последние матчи: В девятом туре АПЛ «Брайтон» одержал в гостях минимальную победу над «Манчестер Сити» (1:0). В Лиге конференций команда одержала победу над испанским «Хетафе» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в последних матчах «Брайтон» одержал две победы, сыграл одну встречу вперёд и потерпел два поражения.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» занимает шестое место в таблице, набрав 14 очков: три победы, пять ничьих и одно поражение.

Последние матчи: В девятом туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» переиграл «Ноттингем Форест» (2:0). В составе победителей гол забил Игор Тиаго, также был зафиксирован автогол Никола Миленкович.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Брентфорду» удалось прервать безвыигрышную серию, которая насчитывала четыре матча. Ранее команда сыграла вничью с «Халл Сити» (1:1), «Астон Виллой» (2:2), а также проиграла «Сандерленду» (2:3), «Ливерпулю» (1:2).

На что ставят в матче Брайтон — Брентфорд Букмекерские коэффициенты на матч Брайтон — Брентфорд: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Брайтон» занимает третье место в чемпионате Англии

«Брентфорд» занимает шестое место в чемпионате Англии

В прошлом сезоне АПЛ «Брайтон» дважды обыграл «Бентфорд» (2:1, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Брайтона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Брентфорда» — 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Брайтон» на фоне успеха побед над «Ман Сити» и «Хетафе» может поймать кураж. Не исключаем, что «чайки» смогут добиться успеха в игре против «Брентфорда» и закрепятся в тройке лидеров АПЛ.

1.92 Победа «Брайтона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Брайтон» — «Брентфорд» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Победа «Брайтона» с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлом сезоне соперники забили друг другу от двух до трёх мячей.

1.90 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Брайтон» — «Брентфорд» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.