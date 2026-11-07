8 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Брентфорд». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» в английской Премьер-лиге занимает третье место, набрав 19 очков после девяти туров. «Чайки» отстают от «Манчестер Сити» на два очка, от «Арсенала» — на пять пунктов.
Последние матчи: В девятом туре АПЛ «Брайтон» одержал в гостях минимальную победу над «Манчестер Сити» (1:0). В Лиге конференций команда одержала победу над испанским «Хетафе» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Брайтон» одержал две победы, сыграл одну встречу вперёд и потерпел два поражения.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» занимает шестое место в таблице, набрав 14 очков: три победы, пять ничьих и одно поражение.
Последние матчи: В девятом туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» переиграл «Ноттингем Форест» (2:0). В составе победителей гол забил Игор Тиаго, также был зафиксирован автогол Никола Миленкович.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Брентфорду» удалось прервать безвыигрышную серию, которая насчитывала четыре матча. Ранее команда сыграла вничью с «Халл Сити» (1:1), «Астон Виллой» (2:2), а также проиграла «Сандерленду» (2:3), «Ливерпулю» (1:2).
Статистика для ставок
- «Брайтон» занимает третье место в чемпионате Англии
- «Брентфорд» занимает шестое место в чемпионате Англии
- В прошлом сезоне АПЛ «Брайтон» дважды обыграл «Бентфорд» (2:1, 2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Брайтона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Брентфорда» — 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.
Прогноз: «Брайтон» на фоне успеха побед над «Ман Сити» и «Хетафе» может поймать кураж. Не исключаем, что «чайки» смогут добиться успеха в игре против «Брентфорда» и закрепятся в тройке лидеров АПЛ.
Ставка: Победа «Брайтона» с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлом сезоне соперники забили друг другу от двух до трёх мячей.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.