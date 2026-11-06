прогноз на матч 17-го тура ФНЛ, ставка за 3.00

7 ноября в матче чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Уфа». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» занимает седьмое место в чемпионате России в ФНЛ, команда в 16 матчах набрала 23 очка: 5 побед, 8 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура ярославский клуб проиграл на выезде «Челябинску» (0:2)

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах «Шинник» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражение, при этом забив пять голов и пропусти восемь мячей.

«Уфа»

Турнирное положение: в ФНЛ «Уфа» занимает девятое место, набрав 22 очка в 16 матчах.

Последние матчи: «Уфа» в гостевом матче разошлась миром с волгоградским «Ротором» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах команда из Уфы одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и в двух поединках потерпела поражение, забив два мяча и проиграв в двух поединках.

На что ставят в матче Шинник — Уфа Букмекерские коэффициенты на матч Шинник — Уфа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России

«Шинник» занимает седьмое место в чемпионате России

«Уфа» и «Шинник» в этом сезоне ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шинника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.00. На победу «Уфы» — 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.45 и 1.48.

Прогноз: встречаются соседи по турнирной таблице, команды редко забивают, такчто не исключаем, если «Уфа» и «Шинник» разойдутся миром.

3.00 Будет ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Шинник» — «Уфа» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.00.

Прогноз: В среднем за матч футболисты «Шинника» забивают один мяч, «Уфа» в пяти матчах отличилась всего два раз. Ожидаем что соперника сыграют по низам в предстоящем поединке.

1.80 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Шинник» — «Уфа» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 1.80.