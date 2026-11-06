7 ноября в матче чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Уфа». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Шинник»
Турнирное положение: «Шинник» занимает седьмое место в чемпионате России в ФНЛ, команда в 16 матчах набрала 23 очка: 5 побед, 8 ничьих и 3 поражения.
Последние матчи: в рамках минувшего тура ярославский клуб проиграл на выезде «Челябинску» (0:2)
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Шинник» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражение, при этом забив пять голов и пропусти восемь мячей.
«Уфа»
Турнирное положение: в ФНЛ «Уфа» занимает девятое место, набрав 22 очка в 16 матчах.
Последние матчи: «Уфа» в гостевом матче разошлась миром с волгоградским «Ротором» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах команда из Уфы одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и в двух поединках потерпела поражение, забив два мяча и проиграв в двух поединках.
Статистика для ставок
- «Уфа» занимает девятое место в чемпионате России
- «Шинник» занимает седьмое место в чемпионате России
- «Уфа» и «Шинник» в этом сезоне ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Шинника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.00. На победу «Уфы» — 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.45 и 1.48.
Прогноз: встречаются соседи по турнирной таблице, команды редко забивают, такчто не исключаем, если «Уфа» и «Шинник» разойдутся миром.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.00.
Прогноз: В среднем за матч футболисты «Шинника» забивают один мяч, «Уфа» в пяти матчах отличилась всего два раз. Ожидаем что соперника сыграют по низам в предстоящем поединке.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 1.80.