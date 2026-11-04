Зацепятся ли норвежцы за очки?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций бельгийский «Синт-Трёйден» будет принимать норвежский «Бранн». Игра пройдет в Сент-Трёдене 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Синт-Трёйден»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Синт-Трёйден» занимает седьмое место, набрав шесть очков из шести возможных.

Последние матчи: бельгийцы в Лиге конференций одержали победы в матчах против «Иберии» (2:0) и «Мидтьюлланна» (1:0).

В десятом туре чемпионата Бельгии «Синт-Трёйден» проиграл «Хеверли Лувену» (1:2). В турнирной таблице команда занимает 15-е место, набрав 8 очков.

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Синт-Трёйден» одержал три победы и потерпел два поражения, забив 10 мячей и пропустив 6 голов.

«Бранн»

Турнирное положение: норвежский клуб занимает 3-е место в основном этапе Лиги конференций, набрав шесть очков из шести возможных.

Последние матчи: в первом туре Лиги конференций «Бранн» на своем поле переиграл «Линкольн» из Гибралтара (2:1). Затем норвежцы нанесли поражение литовскому клубу «Кауно Жальгирис» (4:1). В 25-м туре чемпионата Норвегии «Бранн» обыграл «Мольде» (3:2). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает седьмое место, набрав 32 очка.

Не сыграют: Боакье.

Состояние команды: в пяти последних матчах «Бранн» одержал три победы и потерпел два поражения, забив при этом 12 голов и пропустив 9 мячей.

На что ставят в матче Синт-Трёйден — Бранн Букмекерские коэффициенты на матч Синт-Трёйден — Бранн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Синт-Трёйден» занимает 7-е место в Лиге конференций

«Бранн» занимает 3-е место в Лиге конференций

«Синт-Трёйден» и «Бранн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Синт-Трёйден» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 4.10. На победу «Бранна» — 4.60.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, не исключаем, что соперники начнут сушить игру. Не исключаем, что «Синт-Трёйден» и «Иберия» сыграют по низам.

1.90 ТМ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Синт-Трёйден» — «Бранн» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Гости в среднем за матч забивают два мяча, норвежцы вполне могут найти свой шанс у ворот соперника.

3.25 Фора «Бранна» (0) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Синт-Трёйден» — «Бранн» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Фора «Бранна» (0) с коэффициентом 3.25.