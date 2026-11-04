прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций «Мьёльбю» из Швеции будет принимать «Борац» из Боснии. Игра пройдет в Хельсингборге 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Мьёльбю»

Турнирное положение: «Мьёльбю» в общем этапе Лиги конференций занимает 12-е место, набрав 4 очка после двух сыгранных туров.

Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Мьёльбю» одержал победу над «Интером» из Андорры (2:0), сыграл вничью с «Иберией» из Грузии (1:1). В 26-м туре внутреннего чемпионата «Мьёльбю» в гостях обыграл клуб «Эргрюте» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: в последних матчах шведы одержали две победы, сыграли одну встречу и в двух поединках потерпели поражение, забив пять голов и пропустив пять мячей.

«Борац»

Турнирное положение: «Борац» занимает 14-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 3 очка после двух сыгранных туров.

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Борац» потерпел поражение в матче против греческого «Панатинаикоса» (1:2). Затем боснийцы нанесли поражение финскому КуПСу (2:0).

В 12-м туре чемпионата Боснии и Герцеговины «Борац» одержал победу над клубом «Челик Зеница» (4:2). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 2-е место, набрав 28 очков.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Борац» одержал четыре победы и потерпел одно поражение от «Панатинаикоса». Боснийцы в этих встречах забили 11 голов и пропустили 3 мяча.

На что ставят в матче Мьёльбю — Борац Букмекерские коэффициенты на матч Мьёльбю — Борац: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Мьёльбю» занимает 12-е место в Лиге конференций

«Борац» занимает 14-е место в Лиге конференций

«Мьёльбю» и «Борац» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Мьельбю» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Бораца» — 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

Прогноз: Встречаются соперники, которые примерно одного уровня. В среднем за матч «Мьельбю» и «Борац» забивают по 1-2 мяча, ожидаем, что соперники обменяются голами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Мьёльбю» — «Борац» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Из-за слабой реализации «Мьельбю» и «Борац» могут сыграть по низам в третьем туре Лиги конференций.

2.50 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Мьёльбю» — «Борац» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.50.