В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций «Мьёльбю» из Швеции будет принимать «Борац» из Боснии. Игра пройдет в Хельсингборге 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Мьёльбю»
Турнирное положение: «Мьёльбю» в общем этапе Лиги конференций занимает 12-е место, набрав 4 очка после двух сыгранных туров.
Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Мьёльбю» одержал победу над «Интером» из Андорры (2:0), сыграл вничью с «Иберией» из Грузии (1:1). В 26-м туре внутреннего чемпионата «Мьёльбю» в гостях обыграл клуб «Эргрюте» (2:1).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах шведы одержали две победы, сыграли одну встречу и в двух поединках потерпели поражение, забив пять голов и пропустив пять мячей.
«Борац»
Турнирное положение: «Борац» занимает 14-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 3 очка после двух сыгранных туров.
Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Борац» потерпел поражение в матче против греческого «Панатинаикоса» (1:2). Затем боснийцы нанесли поражение финскому КуПСу (2:0).
В 12-м туре чемпионата Боснии и Герцеговины «Борац» одержал победу над клубом «Челик Зеница» (4:2). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 2-е место, набрав 28 очков.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Борац» одержал четыре победы и потерпел одно поражение от «Панатинаикоса». Боснийцы в этих встречах забили 11 голов и пропустили 3 мяча.
Статистика для ставок
- «Мьёльбю» занимает 12-е место в Лиге конференций
- «Борац» занимает 14-е место в Лиге конференций
- «Мьёльбю» и «Борац» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Мьельбю» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Бораца» — 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.
Прогноз: Встречаются соперники, которые примерно одного уровня. В среднем за матч «Мьельбю» и «Борац» забивают по 1-2 мяча, ожидаем, что соперники обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Из-за слабой реализации «Мьельбю» и «Борац» могут сыграть по низам в третьем туре Лиги конференций.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.50.