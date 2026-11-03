4 ноября в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексем» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Рексем»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Рексем» лишь на 5 очков оторвался от опасной зоны. Команда забила 15 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Шеффилд Юнайтед» — 0:1.

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До того «Рексем» потерпел поражение от «Блэкберна» — 0:2, а вот чуть раньше переиграл «Престон» — 4:1. Команда в трех последних домашних матчах добыла две победы.

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Состояние команды: «Рексем» крайне нестабилен, свидетельством чему являются два поражения кряду.

При этом «Рексем» в четырех очных поединках с «мидлами» по разу уступил и победил. Вот только последняя виктория случилась аж 27 лет назад. Да и в нынешней диспозиции противостоять лидеру будет крайне сложно, учитывая последние результаты.

И уж точно команда постарается зацепиться за очки. «Рексем» наверняка будет действовать от печки, уповая на контратаки и стандарты.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлсбро» борется за повышение в классе. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом «Мидлсбро» всего на два пункта опережает ближайшего преследователя. Команда забила 30 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке уверенно расправилась с «Чарльтоном» — 3:0.

До того «Мидлсбро» разнес оборону «Болтона» — 5:1, а вот чуть раньше расписал мировую с «Кардифф Сити» — 2:2. «Мидлы» не проигрывают уже два месяца.

Состояние команды: «Мидлсбро» пытается оторваться от конкурентов, вот только тылы сверхнадежными никак не назовешь.

При этом «Мидлсбро» имеет относительно крепкий по именам состав, к тому же уступил всего один раз в Чемпионшипе. Зато продуктивный сезон проводит Уилл Лэнкшир, отличившийся 13 голами в 13 сыгранных матчах. Форвард неизменно забивал в пяти последних матчах.

Разумеется, «мидлы» едут за тремя очками. Команда весьма прилично выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах буксовал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.71. Ничья — в 4.00, выигрыш «Рексема» — в 4.33.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.30.

Прогноз: «Мидлы» не собираются терять очки на ровном месте, тогда как «Рексем» имеет проблемы в плане реализации.

2.25 Победа «Мидлсбро» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Рексем» — «Мидлсбро» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Рексем» — «Мидлсбро» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт