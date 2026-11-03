4 ноября в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексем» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Рексем»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
При этом «Рексем» лишь на 5 очков оторвался от опасной зоны. Команда забила 15 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Шеффилд Юнайтед» — 0:1.
До того «Рексем» потерпел поражение от «Блэкберна» — 0:2, а вот чуть раньше переиграл «Престон» — 4:1. Команда в трех последних домашних матчах добыла две победы.
Состояние команды: «Рексем» крайне нестабилен, свидетельством чему являются два поражения кряду.
При этом «Рексем» в четырех очных поединках с «мидлами» по разу уступил и победил. Вот только последняя виктория случилась аж 27 лет назад. Да и в нынешней диспозиции противостоять лидеру будет крайне сложно, учитывая последние результаты.
И уж точно команда постарается зацепиться за очки. «Рексем» наверняка будет действовать от печки, уповая на контратаки и стандарты.
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлсбро» борется за повышение в классе. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.
При этом «Мидлсбро» всего на два пункта опережает ближайшего преследователя. Команда забила 30 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке уверенно расправилась с «Чарльтоном» — 3:0.
До того «Мидлсбро» разнес оборону «Болтона» — 5:1, а вот чуть раньше расписал мировую с «Кардифф Сити» — 2:2. «Мидлы» не проигрывают уже два месяца.
Состояние команды: «Мидлсбро» пытается оторваться от конкурентов, вот только тылы сверхнадежными никак не назовешь.
При этом «Мидлсбро» имеет относительно крепкий по именам состав, к тому же уступил всего один раз в Чемпионшипе. Зато продуктивный сезон проводит Уилл Лэнкшир, отличившийся 13 голами в 13 сыгранных матчах. Форвард неизменно забивал в пяти последних матчах.
Разумеется, «мидлы» едут за тремя очками. Команда весьма прилично выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах буксовал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.71. Ничья — в 4.00, выигрыш «Рексема» — в 4.33.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.62, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.30.
Прогноз: «Мидлы» не собираются терять очки на ровном месте, тогда как «Рексем» имеет проблемы в плане реализации.
Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1-м тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Мидлсбро» в среднем забивает больше двух мячей за матч
- «Мидлы» в кадровом аспекте выглядят выгоднее соперника
- «Рексем» уступил в двух последних поединках
- «Мидлы» в двух последних матчах настреляли восемь мячей
- «Рексем» не забивал в двух матчах кряду