7 августа в 18-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» Каракол и «Алга». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Барс» Каракол
Турнирное положение: «Барсы» сражаются за золотые медали. Сейчас они находятся на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Барс» Каракол на 5 очков отстает от лидера. А вот забивает команда больше всех в чемпионате — 47 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Азию» Талас (2:2).
До того команда сыграла вничью с «Азияголом» (2:2). А вот «Мурас Юнайтед» «барсы» досадным образом уступили (2:3).
Сейчас «Барс» Каракол угодил в кризис. Команда не может победить в трех матчах кряду, набрав в них всего 2 очка.
Состояние команды: «Барс» Каракол пропускает чересчур много — 26 мячей в 17 поединках. Команда в 4 последних поединках пропускала 2 и более мячей.
Плюс «Барс» Каракол исторически удачно противостоит «Алге». В трех очных поединках команда победила два раза при одном поражении. «Барсы» в пяти домашних матчах победили 4 раза при одной ничьей.
«Алга»
Турнирное положение: «Алга» лидирует в чемпионате Кыргызстана. Команда остается единственной, кто еще не познал горечь поражения.
При этом «Алга» на один пункт опережает ближайшего преследователя. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть «Абдыш-Ату» (1:1).
До того «Алга» одолела «Дордой» (2:1), хотя немного раньше подписала мировую с этим же соперником (1:1). До того же были 5 побед подряд.
При этом «Алга» на чужих полях набрала 17 очков в 7 матчах, отличившись в них 15 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Состояние команды: «Алга» ныне выглядит симпатично. Победная серия прервана, но борьба за чемпионство в самом разгаре.
Между тем, «Алга» полтора месяца назад уверенно одолела «барсов» (3:1). Да и тылы команды слывут одними из самых надежных в лиге.
И уж точно команда постарается закрепиться на вершине. Да и почему бы не воспользоваться проблемами соперника в обороне?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барс» Каракол — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.13, а победа «Алги» — в 3.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.21, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.67.
Прогноз: «Алга» еще не проигрывала в текущем чемпионате и явно воспользуется проблемами «барсов» в обороне.
Ставка: Победа «Алги» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Барсы» забивают больше всех в лиге — 47 голов
- «Алга» еще не проигрывала в нынешнем чемпионате
- «Барс» не побеждает в 3 матчах кряду
- «Алга» победила в 5 выездных поединках из семи
- «Барсы» пропустили аж 26 мячей в 15 поединках