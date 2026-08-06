прогноз на центральный матч 18-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 3.00

7 августа в 18-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» Каракол и «Алга». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Барс» Каракол

Турнирное положение: «Барсы» сражаются за золотые медали. Сейчас они находятся на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Барс» Каракол на 5 очков отстает от лидера. А вот забивает команда больше всех в чемпионате — 47 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Азию» Талас (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сыграла вничью с «Азияголом» (2:2). А вот «Мурас Юнайтед» «барсы» досадным образом уступили (2:3).

Сейчас «Барс» Каракол угодил в кризис. Команда не может победить в трех матчах кряду, набрав в них всего 2 очка.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Барс» Каракол пропускает чересчур много — 26 мячей в 17 поединках. Команда в 4 последних поединках пропускала 2 и более мячей.

Плюс «Барс» Каракол исторически удачно противостоит «Алге». В трех очных поединках команда победила два раза при одном поражении. «Барсы» в пяти домашних матчах победили 4 раза при одной ничьей.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» лидирует в чемпионате Кыргызстана. Команда остается единственной, кто еще не познал горечь поражения.

При этом «Алга» на один пункт опережает ближайшего преследователя. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть «Абдыш-Ату» (1:1).

До того «Алга» одолела «Дордой» (2:1), хотя немного раньше подписала мировую с этим же соперником (1:1). До того же были 5 побед подряд.

При этом «Алга» на чужих полях набрала 17 очков в 7 матчах, отличившись в них 15 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Состояние команды: «Алга» ныне выглядит симпатично. Победная серия прервана, но борьба за чемпионство в самом разгаре.

Между тем, «Алга» полтора месяца назад уверенно одолела «барсов» (3:1). Да и тылы команды слывут одними из самых надежных в лиге.

И уж точно команда постарается закрепиться на вершине. Да и почему бы не воспользоваться проблемами соперника в обороне?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» Каракол — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.13, а победа «Алги» — в 3.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.21, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.67.

Прогноз: «Алга» еще не проигрывала в текущем чемпионате и явно воспользуется проблемами «барсов» в обороне.

3.00 Победа «Алги» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Барс» Каракол — «Алга» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Алги» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.21 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Барс» Каракол — «Алга» принесёт прибыль 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.

Пять причин, почему ставка зайдет