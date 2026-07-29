«Пафос» сойдёт на нет?

прогноз на дуэль за выход в полуфинал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.85

30 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги Европы сыграют «Пафос» и «Хайдук». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Пафос»

Турнирное положение: «Пафос», в отличие от соперника, начал борьбу в квалификации Лиги Европы только с текущей стадии.

Команда получила возможность сыграть в квалификации Лиги Европы, поскольку выиграла Кубок Кипра в прошлой кампании.

Последние матчи: в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги Европы коллектив на чужом поле проиграл 0:2 как раз нынешнему сопернику.

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Перед этим в поединке, который был контрольным, клуб также остался не у дел, когда на выездной арене потерпел поражение от «Слована» Братислава (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах разного статуса «Пафос» ни разу не выиграл при трех поражениях в последних из них.

Трудно поверить, что с такой формой у хозяев поля высокие шансы на успех, однако перевес в классе и фактор домашних трибун все же могут позволить им выиграть.

Команда пока что не забивала в отборе Лиги Европы текущего сезона.

«Хайдук»

Турнирное положение: «Хайдук» вступил в борьбу в квалификации континентального турнира с предыдущей стадии.

Команда вышла в отбор Лиги Европы благодаря второй позиции в чемпионате Хорватии прошлой кампании, на 18 очков отстав от ставшего чемпионом страны «Динамо» Загреб.

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в четвертьфинале квалификации Лиги Европы — коллектив на своем поле выиграл 2:0 как раз у нынешнего соперника.

Ранее в ответном поединке 1/8 финала отбора континентального турнира клуб на выезде проиграл «Жилине» (1:2), но по сумме двух встреч прошел в следующий раунд.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, три из которых были товарищескими, «Хайдук» проиграл лишь раз при шести победах и одной ничьей.

С такой формой гости способны увезти домой путевку в следующий раунд, тем более что им достаточно даже проиграть с минимальной разницей голов.

Пять голов команды в отборе Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Пафоса» хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей «Хайдук» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Хайдука» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.84. Ничья — в 3.75, выигрыш «Хайдука» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше трех мячей. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев поля сыграл такой же расклад.

1.85 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Пафос» — «Хайдук» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку такой сценарий был реализован в их шести из семи последних матчей.

3.80 «Хайдук» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Пафос» — «Хайдук» позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: «Хайдук» победит за 3.80