прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.30

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Дьёр» и «Атерт Биссен». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Дьёр»

Турнирное положение: «Дьёр» только стартовал в своем чемпионате. На данный момент команда находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Дьёр» успел вылететь из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда уступила «Викингуру» Рейкьявик (0:1, 2:2).

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Дьёр» не сумел одолеть «Вашаш» (2:2).

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До того команда уверенно переиграла «Атерт Биссен» (6:2). А вот вылет от исландцев из квалификации Лиги чемпионов стал настоящим шоком.

При этом «Дьёр» в четырех последних матчах настрелял 10 мячей. А вот пропустила команда 7 раз.

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Состояние команды: «Дьёр» только набирает нужные кондиции. Желько Гаврич отличился голом в первом туре чемпионата Венгрии.

Наверняка «Дьёр» будет действовать первым номером. Венгры на голову сильнее соперника, что наверняка докажут и во втором матче.

«Атерт Биссен»

Турнирное положение: «Атерт Биссен» в текущем сезоне выступает скромно. Команда еще не стартовала в чемпионате Люксембурга, но успела покинуть квалификацию Лиги чемпионов.

Причем «Атерт Биссен» летом провел три контрольных матча. В них команда по разу победила и уступила.

Последние матчи: поражение от венгров получилось абсолютно логичным (2:6). Соперник был банально сильнее, а оборона «Атерт Биссена» рассыпалась как пепел.

Несколько ранее команда уступила фарерскому «Клаксвику» (1:2). Причем первый поединок завершился с таким же счетом.

В своих последних матчах «Атерт Биссен» выглядел не лучшим образом. Команда не побеждала в 4 поединках кряду.

Состояние команды: «Атерт Биссен» в трех еврокубковых матчах пропустил аж 10 мячей. И пока проблемы с надежностью тылов далеки от решения.

Даже в родных стенах люксембуржцы выглядели бледно. Команда в обоих таймах пропустила по 3 мяча, забив в ответ по голу.

Теперь «Атерт Биссену» нужно непременно рисковать. Вот только мало верится, что команде удастся столь мощный камбэк.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дьёр» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.00, а победа соперника — в 13.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Дьёр» в разы сильнее соперника, имеющего огромные проблемы с надежностью тылов.

2.30 Фора «Дьёра» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Дьёр» — «Атерт Биссен» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Дьёра» -2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Дьёр» — «Атерт Биссен» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет