30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Дьёр» и «Атерт Биссен». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Дьёр»
Турнирное положение: «Дьёр» только стартовал в своем чемпионате. На данный момент команда находится на 5-м месте турнирной таблицы.
При этом «Дьёр» успел вылететь из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда уступила «Викингуру» Рейкьявик (0:1, 2:2).
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Дьёр» не сумел одолеть «Вашаш» (2:2).
До того команда уверенно переиграла «Атерт Биссен» (6:2). А вот вылет от исландцев из квалификации Лиги чемпионов стал настоящим шоком.
При этом «Дьёр» в четырех последних матчах настрелял 10 мячей. А вот пропустила команда 7 раз.
Состояние команды: «Дьёр» только набирает нужные кондиции. Желько Гаврич отличился голом в первом туре чемпионата Венгрии.
Наверняка «Дьёр» будет действовать первым номером. Венгры на голову сильнее соперника, что наверняка докажут и во втором матче.
«Атерт Биссен»
Турнирное положение: «Атерт Биссен» в текущем сезоне выступает скромно. Команда еще не стартовала в чемпионате Люксембурга, но успела покинуть квалификацию Лиги чемпионов.
Причем «Атерт Биссен» летом провел три контрольных матча. В них команда по разу победила и уступила.
Последние матчи: поражение от венгров получилось абсолютно логичным (2:6). Соперник был банально сильнее, а оборона «Атерт Биссена» рассыпалась как пепел.
Несколько ранее команда уступила фарерскому «Клаксвику» (1:2). Причем первый поединок завершился с таким же счетом.
В своих последних матчах «Атерт Биссен» выглядел не лучшим образом. Команда не побеждала в 4 поединках кряду.
Состояние команды: «Атерт Биссен» в трех еврокубковых матчах пропустил аж 10 мячей. И пока проблемы с надежностью тылов далеки от решения.
Даже в родных стенах люксембуржцы выглядели бледно. Команда в обоих таймах пропустила по 3 мяча, забив в ответ по голу.
Теперь «Атерт Биссену» нужно непременно рисковать. Вот только мало верится, что команде удастся столь мощный камбэк.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дьёр» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.00, а победа соперника — в 13.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: «Дьёр» в разы сильнее соперника, имеющего огромные проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Фора «Дьёра» -2.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Атерт Биссен» в трех еврокубковых матчах пропустил 10 мячей
- «Дьёр» не проигрывал в 3 последних поединках
- «Атерт Биссен» не побеждает в 4 матчах кряду
- «Дьёр» в первом тайме разгромил «Атерт Биссен» (6:2)
- В кадровом плане венгры выглядят монолитнее оппонента